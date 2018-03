FPÖ-Währing gegen Schließung des Postamtes in der Schöffelgasse

Postalische Nahversorgung im 18. Bezirk in akuter Gefahr

Wien (OTS/fpd) - Nach der Wegrationalisierung der Postämter in Pötzleinsdorf und in der Gymnasiumstraße 26 soll dem Vernehmen nach auch das Postamt in der Schöffelgasse 64 noch 2013 geschlossen werden. In der Filiale liegen Unterschriftenlisten auf, in denen die Kunden ersucht werden, den Erhalt der Postfiliale Schöffelgasse zu unterstützen und die Verlegung dieser Postfiliale in die Bawag-PSK, Zweigstelle Gersthoferstrasse 65 zu verhindern. "Verständlich, denn da wird Arbeitsplatz-Abbau von Postbediensteten sowie die Ausdünnung der postalischen Infrastruktur für die Währinger Bevölkerung betrieben", kritisiert der freiheitliche Bezirksobmann, LAbg. Udo Guggenbichler.

Wie "kundenfreundlich" sich Postämter-Einsparungsmaßnahmen auswirken zeigt die Tatsache, dass nach der Schließung des Postamtes in der Gymnasiumstraße, nun in der "neuen" Bawag-PSK Filiale Währinger Straße zwei arbeitsbedingt überforderte Bedienstete sämtliche Post-und Bankagenden bewältigen müssen und Kunden häufig Warteschlangen bis auf die Währinger Straße bilden.

Besonders betroffen von der Schließung des Postamtes in der Schöffelgasse 64 werden betagte und gehbehinderte Bürger sein, denn es werden immer weitere Wegstrecken nötig, um in eine Postfiliale zu gelangen. Eine zerstörerische Maßnahme für die Nahversorgungseinrichtungen im 18. Bezirk.

Schlussendlich werden auch die Bediensteten der Post AG schamlos ausgebeutet. In weiterer Folge werden nämlich Postzustellern größere Zustellgebiete im Bezirk aufgezwungen. "Das ist unzumutbar und eine neuerliche Einsparungsmaßnahme auf Kosten vieler tüchtiger Zusteller in Währing", kritisiert FPÖ-Klubobmann Georg Köckeis.

Die FPÖ-Währing wird sich jedenfalls vehement für den Erhalt des Postamtes in der Schöffelgasse einsetzen, versichern Guggenbichler und Köckeis abschließend. (Schluss) hn

