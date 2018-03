BIPA BI Lehrling Infoday

Wien (OTS) - Um interessierte Jugendliche über das attraktive Ausbildungsprogramm im Rahmen einer Lehre bei BIPA zu informieren, fand heute am 31. Jänner der BI LEHRLING Infoday im BIPA Training Center in Wien statt. Neben einer Unternehmenspräsentation und der Vorstellung des Ausbildungsprogramms, erhielten die TeilnehmerInnen Exklusivberichte von "AufsteigerInnen" mit BIPA Lehre und konnten sich interessante Einblicke in die BIPA Beauty-Welt verschaffen.

SchülerInnen können sich online auf bilehrling.bipa.at bewerben und finden dort auch weitere Informationen zur Ausbildung sowie eine Liste mit allen BIPA Filialen, die ab Herbst 2013 eine Lehrstelle bieten.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/3838/

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Corinna Tinkler

Direktorin Unternehmenskommunikation und Unternehmenssprecherin

REWE International AG

Industriezentrum NÖ-Süd

Straße 3, Objekt 16, A-2355 Wiener Neudorf

Tel.: +43 2236 600 5262

E-Mail: c.tinkler @ rewe-group.at