Grünewald fordert kostenlose Therapien für körperlich oder mental beeinträchtigte Kinder und Jugendliche

Grüne: Die gesundheitliche Versorgung von Kindern und Jugendlichen muss verbessert werden

Wien (OTS) - Die bestehenden Mängel bei der Kinder- und Jugendgesundheit beginnen bereits bei der schulärztlichen Versorgung. "Die Schulärzte brauchen mehr Kompetenzen in Richtung Prävention", sagt Kurt Grünewald, Gesundheitssprecher der Grünen und ergänzt:, "auch das bestehende Kompetenzwirrwarr ist zu beseitigen".

Für eine sinnvolle Prophylaxe von Erkrankungen müssen Ernährungskunde und Bewegungseinheiten am besten flexibel in den Unterricht eingebaut werden. Massive Versorgungsmängel gibt es in den Bereichen Physio-, Logo- und Ergotherapie. Die Plätze in den Institutionen, die entsprechende Therapien kostenlos anbieten, sind knapp und die Wartezeiten lang. Die Behandlung bei freiberuflich tätigen TherapeutInnen ist mit beachtlichen Kosten verbunden. Das können sich viele Eltern einfach nicht leisten. Viele Kinder bleiben deswegen ohne notwendiger Therapie.

"Wir haben hier also bereits ab der Geburt eine Zwei-Klassenmedizin. Daher fordern wir kostenlose Therapien für alle körperlich oder mental beeinträchtigten Kinder und Jugendlichen", sagt Grünewald.

Auch psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen nehmen zu, aber sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich gibt es überlange Wartezeiten für eine fachärztliche und psychotherapeutische Behandlung. Einzelne neu geschaffene Einrichtungen sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Weiters fehlen 300 Betten im Bereich Kinderrehabilitation.

"Dieser unhaltbare Zustand und muss so schnell wie möglich geändert werden", fordert Grünewald.

