Bruno-Kreisky-Preis für das Politische Buch 2012 an Eric Kandel und Imre Kertész

Renner-Institut: Preisverleihung am 6. Juni 2013 in Wien

Wien (OTS/SK) - Der Neurowissenschafter Eric Kandel und der ungarische Schriftsteller Imre Kertézs sind die Preisträger für das politische Buch 2012. Kandel, amerikanischer Wissenschafter österreichischer Herkunft erhält den Preis für sein Werk "Das Zeitalter der Erkenntnis". Imre Kertész wird für sein Gesamtwerk ausgezeichnet. Die Anerkennungspreise zum Bruno-Kreisky-Preis für das Politische Buch erhalten Renée Lugschitz und Christiane Rothländer. Die Preise werden am 6. Juni in Wien vergeben, die Preisverleihung an Imre Kertész wird gesondert stattfinden. Der Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch wird von der Bildungsorganisation der SPÖ und vom Karl-Renner-Institut seit 1993 im Gedenken an Bruno Kreisky verliehen. ****

Eric Kandel, der im Jahr 2000 für seine Gedächtnisforschung mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet wurde, entwickelt in "Das Zeitalter der Erkenntnis" aus der Wiener Moderne um die Jahrhundertwende eine Geschichte der Erforschung des Unbewussten in Kunst, Geist und Gehirn von damals bis heute.

Kertész, ungarischer Schriftsteller jüdischer Abstammung, Überlebender der Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald, hat wie kaum ein anderer Autor den Holocaust radikal ins Zentrum eines Werks gestellt, das seinen Ausgang vom äußersten Grenzbereich menschlicher Erfahrung nehmen musste. 2002 erhielt er den Nobelpreis für Literatur.

Renée Lugschitz, die einen Anerkennungspreis erhält, geht in "Spanienkämpferinnen. Ausländische Frauen im Spanischen Bürgerkrieg 1936-1939", den Spuren der Frauen nach, die als Freiwillige im Spanischen Bürgerkrieg gegen Totalitarismus und Faschismus kämpften.

Der zweite Anerkennungspreis geht an Christiane Rothländer. Sie schließt mit ihrer umfangreichen Studie "Die Anfänge der Wiener SS" eine Forschungslücke zur österreichischen Geschichte der frühen 1930er Jahre.

Der Sonderpreis für verlegerische Leistungen geht an den Wiener "Nischen Verlag", der von Zsoka und Paul Lendvai 2012 gegründet wurde und dessen Ziel es ist, noch unbekannte oder bereits vergessene Bücher ungarischer AutorInnen in deutscher Sprache herauszugeben.

Der Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch wird jährlich vom Karl-Renner-Institut in Kooperation mit der sozialdemokratischen Bildungsorganisation verliehen. Mit diesem Preis wird im Sinne des Lebenswerks Bruno Kreiskys politische Literatur geehrt und gefördert, die für Freiheit, Gleichheit, soziale Gerechtigkeit, Solidarität, Toleranz, Kampf gegen Rechtsextremismus und für die Freiheit der Kunst einsteht.

Die PreisträgerInnen im Überblick:

Eric Kandel für "Das Zeitalter der Erkenntnis. Die Erforschung des Unbewussten in Kunst, Geist und Gehirn von der Wiener Moderne bis heute" (Siedler-Verlag 2012).

Imre Kertész für das publizistische Gesamtwerk (u.a. "Roman eines Schicksallosen", "Fiasko", "Kaddisch für ein nichtgeborenes Kind", "Liquidation").

Renée Lugschitz für "Spanienkämpferinnen. Ausländische Frauen im Spanischen Bürgerkrieg 1936-1939" (LIT-Verlag 2012).

Christiane Rothländer für "Die Anfänge der Wiener SS" (Böhlau-Verlag 2012).

"Nischen Verlag" für besondere verlegerische Leistungen.

