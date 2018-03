Haubner: Hans-Jörg Schelling für weitere vier Jahre bestätigt

Wirtschaftsbund gratuliert zur Wiederwahl als Vorsitzender des Hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger - Wichtiger Partner für Wirtschaft und Gesundheit

Wien, 31. Jänner 2013 (OTS/Text) - Der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, gratuliert Hans-Jörg Schelling zur heutigen Wiederwahl als Vorsitzender des Hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger. "Damit wurde er für weitere vier Jahre als treibende Kraft und Reformmotor in der heimischen Gesundheitspolitik bestätigt. Und das ist mehr als erfreulich, zumal es zu einem großen Teil seinem Engagement zu verdanken ist, dass wir einige große Reform-Schritte auf den Weg bringen konnten: Ob es sich um die beschlossene Gesundheitsreform, um die erfolgreiche Sanierung der Gebietskrankenkassen oder auch um die Entstehung des ELGA-Gesetzes handelt. Der Wirtschaftsbund freut sich auf die weitere Zusammenarbeit im Sinne der Selbständigen in Österreich, denn Hans-Jörg Schelling ist mit seiner Expertise ein wichtiger Partner in der Wirtschafts-, Gesundheits- und Sozialpolitik", schließt Haubner, der Schelling und seinem Team viel Erfolg wünscht. ****

