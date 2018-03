SPORT 2000 baut mit neuem Partner Gigasport führende Position massiv aus

Schwerpunkt der Zusammenarbeit von SPORT 2000 und Gigasport im ersten Schritt im Bereich Einkauf | Massive Stärkung von SPORT 2000 im städtischen Bereich durch Akquisition

Wien (OTS) - Mit 1. Februar 2013 ist Gigasport neuer Partner von SPORT 2000 Österreich. Damit ist SPORT 2000 Österreich die größte Sporthandelsverbundgruppe am heimischen Markt und baut seinen Marktanteil von 22 % auf 29 % aus. Mit insgesamt 339 Geschäften in Österreich und 113 Standorten in Tschechien, Slowakei, Ungarn und Slowenien erwirtschaften SPORT 2000 und Gigasport in Österreich einen Außenumsatz in der Höhe von 450 Mio. Euro.

Gigasport ist nun der größte Partner von SPORT 2000. Der eigenständige Marktauftritt von Gigasport wird unverändert beibehalten. Der Fokus im Einkauf liegt auf der Bündelung des Einkaufsvolumens von SPORT 2000 und Gigasport um dadurch bessere Einstandspreise für die gesamte Gruppe zu erwirken.

SPORT 2000 ist besonders in den österreichischen Tourismusregionen stark. Durch die Zusammenarbeit mit Gigasport und dessen urbane Standorte baut SPORT 2000 seine Präsenz im städtischen Bereich deutlich aus.

