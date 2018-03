RK-Terminvorschau vom 4. bis 22. Februar 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 4. bis 22. Februar 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

DIENSTAG, 5. FEBRUAR: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Die ersten Europäer - die Kelten? Aktuelle Forschungen zur keltischen Archäologie" mit Herwig Friesinger, Otto H. Urban u.a. (Rathaus, Festsaal) MONTAG, 11. FEBRUAR: 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Prof. Dr. Clemens Hellsberg durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal) 15.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Prof. Dkfm. Thomas Schäfer-Elmayer durch StRin Sima (Rathaus, Wappensaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Zwischen Natur und Künstlichkeit. Parameter des Natürlichen", Impulsreferat: em. Univ.- Prof. Dr. Georg Grabherr (Rathaus, Festsaal) DIENSTAG, 12. FEBRUAR: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters DONNERSTAG, 14. FEBRUAR: 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Döbling (Amtshaus, 19., Gatterburggasse 14, Stiege 4, Erdgeschoß, Festsaal) DIENSTAG, 19. FEBRUAR: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters MITTWOCH, 20. FEBRUAR: 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (Amtshaus, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Sitzungssaal) DONNERSTAG, 21. FEBRUAR: 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Neubau (Amtshaus, 7., Hermanngasse 24-26, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal) FREITAG, 22. FEBRUAR: 09.00 bis 17.00 Uhr, Fachtagung GRÜNgeWANDt 2.0 (Kuppelsaal der TU Wien, 4., Karlsplatz 13, Anmeldung bis 14.2., E-Mail: raum @ m22.magwien.gv.at, Telefon: 01 4000-73540, www.umweltschutz.wien.at)

