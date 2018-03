FPK-Darmann zu Rot-Kreuz-Causa: Welche Rolle spielt SP-LGF Daniel Fellner?

Mehr als schräge Optik wirft Fragen auf

Klagenfurt (OTS) - Der sonst so "laute" Landesgeschäftsführer der SPÖ-Kärnten, Daniel Fellner, ist in der Rot-Kreuz-Causa, die ein SPÖ-Mitglied und Top-Funktionär der Arbeiterkammer Kärnten betrifft, ganz leise. "Warum wohl hat Herr Fellner, der ja aus dem Dunstkreis des Roten-Kreuzes in die Partei gewechselt ist, etwas zu verbergen", gibt der freiheitliche Klubobmann Darmann zu bedenken und wirft folgende Fragen auf:

1. Haben Sie Herr Fellner, selbst bei Ihrem Freund Anton Kalidz spekuliert?

2. Wann haben Sie von den Malversationen ihres Freundes Kalidz erfahren?

3. Warum hat es so lange gedauert, dass dieser SPÖ-Rot-Kreuz-Skandal an die Öffentlichkeit gelangt ist?

"Sollten wir keine Stellungnahme von Ihrer Seite erhalten, können die Kärntnerinnen und Kärntner getrost davon ausgehen, dass die enge Beziehung zwischen Ihnen, dem Roten Kreuz und Ihrem Freund Kalidz, eine etwas mehr als schräge Optik darstellt", so Darmann

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Freiheitlichen in Kärnten - FPK

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/56 404