Kinderfreunde zu NEWS-Artikel: Pink-Verbot aus dem Reich der Fantasie

Die Österreichischen Kinderfreunde wundern sich über die kreative Berichterstattung der Wochenzeitschrift.

Wien (OTS) - "Der Fasching treibt offenbar auch in Österreichs Zeitschriftenredaktionen seltsame Blüten", zeigt sich Bernd Dobesberger, Landesvorsitzender der Kinderfreunde Oberösterreich, verwundert. In der heutigen Ausgabe der Wochenzeitschrift NEWS wurde über "Kostümierungs-Richtlinien" und "Pink-Verbote" auf Kinderfreunde-Kindermaskenbällen berichtet. "Es gibt natürlich keinerlei Verkleidungsrichtlinien oder farbliche Verbote auf unseren allseits beliebten Kinderfesten", stellt Dobesberger klar. "Worauf der Artikel offensichtlich Bezug nehmen will, ist unsere Kampagne zum Thema Geschlechterrollen und Stereotypen, durch die wir Bewusstseinsbildung rund um Verkleidungen betreiben wollen".

Es ginge klarerweise nicht um Verbote, sondern darum, Kindern auch andere Möglichkeiten zu bieten: "Gerade der Fasching ist Zeit für die Kinder, in ungewohnte Rollen zu schlüpfen und sich auszuprobieren", so Dobesberger. Es sei gerade hier wichtig, Stereotype aufzubrechen:

"Es müssen doch wirklich nicht immer Burschen als Cowboys und Mädchen als Prinzessinnen zur Faschingsfeier gehen", so Dobesberger weiter. "Dass konservative und reaktionäre Kräfte in Österreich mit einem offenen Zugang zum Thema Geschlechterrollen nicht umgehen können und uns absurde Verbote oder 'Kostümierungs-Richtlinien' andichten, bestätigt uns auf unserem Weg, Bewusstsein bei Familien in diesem Land zu schaffen", erklärt Dobesberger. Eine ernsthafte öffentliche Debatte rund um dieses Thema sei daher dringend notwendig:

"Vielleicht hat der reißerische Artikel zumindest zur Folge, dass sich mehr Menschen Gedanken machen, woher ihre Bilder von 'typischen' Mädchen- oder Burschenverkleidungen kommen und dass es vielleicht in diesem Jahr an der Zeit für eine ganz besondere und untypische Verkleidung ist - so wie es Kindern am allerbesten gefällt", so Dobesberger abschließend.

