Hansi Hinterseer präsentiert am 2. Februar einen "Wintertraum in Schladming"

Musik, Natur und Sport in der Weltmeisterschaftsstadt

Wien (OTS) - Verschneite Hänge, markante Gipfel, viel Musik und Sportkanonen in der Weltmeisterschaftsstadt - am Samstag, dem 2. Februar 2013, präsentiert Hansi Hinterseer um 20.15 Uhr in ORF 2 einen "Wintertraum in Schladming". Inmitten einer einzigartigen Landschaft, umrahmt von zahlreichen musikalischen Highlights kommt diesmal auch der Sport nicht zu kurz. Hansi Hinterseer: "Zwei Tage vor der Eröffnung der alpinen Ski-WM lade ich das Publikum dazu ein, mit mir nach Schladming zu kommen und gemeinsam mit Hans Grogl (Anm.:

Direktor Sport FIS Alpine Ski-WM 2013) einen Blick auf die Vorbereitungen des größten Skifestes der Welt zu werfen. Ich schaue dabei den Skistars beim Training über die Schulter und plaudere mit Doppel-Olympiasiegerin Maria Höfl Riesch, Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg, Klaus Kröll (Gesamtsieger Abfahrtsweltcup) und der dreifachen Weltcupsiegerin Michaela Kirchgasser." Infos zum umfangreichen ORF-WM-Programm sind unter presse.ORF.at abrufbar.

"Was es in der Region Schladming-Dachstein auch abseits der Pisten zu entdecken gibt, zeigen uns der Bergführer und Naturfotograf Herbert Raffalt wie auch Klaus Reingruber, der den Dachstein als Meteorologe und Gletscherforscher wie seine Westentasche kennt. Begleitet werde ich auf der Entdeckungstour von meiner lieben Gina.", erzählt Hansi Hinterseer. Gemeinsam mit seiner vierbeinigen Begleiterin wandert er durch völlig unberührte Landstriche. Sie stellen auf ihrer Tour die berühmte Eishöhle vor, besuchen den Dachsteingletscher und die Ramsau, die auch als pferdefreundliche Gemeinde bekannt ist. Hier stehen mehr als 400 Noriker und Haflinger, für Tirol und die Steiermark charakteristische Pferderassen. Seit mehr als 500 Jahren gibt es in der Region zudem die Lodenwalke.

Hansi Hinterseer: "Zu einem echten Wintertraum gehört auch die passende Musik. Die beliebtesten Sängerinnen und Sänger der volkstümlichen Schlagerszene präsentieren ihre schönsten Hits. Schaut's vorbei und wir machen uns einen netten Abend miteinander!" Für beste musikalische Unterhaltung sorgen diesmal Francine Jordi, die Kastelruther Spatzen, Andy Borg, Andreas Gabalier, DJ Ötzi, die Seer, die Zellberg Buam, die Ursprung Buam, das Tiroler Echo, Simone, die Hausmusik Brandalm Musi und die Edlseer.

Sowohl die sportliche als auch die musikalische Karriere von Hansi Hinterseer sind eng mit Schladming verbunden: "Den ersten Weltcupslalom, der hier ausgetragen wurde, habe ich 1975 gewonnen. 1994 hatte ich meinen ersten Fernsehauftritt als Sänger beim 'Musikantenstadl'. Das war auch hier."

"Hansi Hinterseer - Wintertraum in Schladming" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang als Video on Demand in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) abrufbar.

