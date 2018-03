VP-Stiftner: Verkehrspolitischer Wahnsinn in Wien nimmt keine Ende

Wien (OTS) - "Der verkehrspolitische Wahnsinn in Wien nimmt anscheinend kein Ende", so ÖVP Wien Verkehrssprecher Gemeinderat Roman Stiftner zu den aktuellen Berichten in der Tageszeitung "Österreich" hinsichtlich der Buslinie 1A.

"Es ist vollkommen verständlich, dass hier großer Unmut seitens der Wiener Linien besteht, die hier große Sicherheitsbedenken geäußert haben und im Falle der Durchsetzung dieser wahnwitzigen Idee mangels Alternativrouten mit einer Einstellung drohen", so Stiftner weiter.

"Dass es hier ein internes Schreiben gibt, welches die Vorgänge dokumentiert scheint den grünen Gemeinderat Christoph Chorherr kalt zu lassen, der sich wieder einmal im Schönreden und Beschwichtigen übt und Unwahrheiten verbreitet. Verkehrsstadträtin Vassilakou ist dringend aufgefordert von diesen skurrilen Plänen Abstand zu nehmen, damit es nicht zu einer wesentlichen Einschränkung des Öffentlichen Verkehrs in der Inneren Stadt kommt. Es kann nicht sein, dass alles dem Radverkehr untergeordnet wird. Wien braucht eine faire, ausgleichende Verkehrspolitk, die die Interessen aller Verkehrsteilnehmer berücksichtigt", so Stiftner abschließend.

