Hundstorfer zu Pensionskonto: Wir schaffen eine einfachere, erklärbarere und transparentere Rechtsgrundlage

Umstellung auf einheitliches Pensionskonto ab 1.1.2014

Wien (OTS/SK) - Sozialminister Rudolf Hundstorfer stellte heute, Donnerstag, zusammen mit Manfred Felix, Obmann der Pensionsversicherungsanstalt, das Pensionskonto neu vor. Ab 1.1.2014 ist es das einzige Pensionskontosystem. "Für die Bürgerinnen und Bürger wird somit auf ein transparenteres System umgestellt, bei dem sie auf den ersten Blick sehen, wie viel sie eingezahlt haben und wie hoch ihre Pension zu jedem gegeben Stichtag ist", erklärt Hundstorfer****

Mit einem Klick können die Bürgerinnen und Bürger zukünftig alle relevanten Informationen zum Stand ihrer Pension sehen. "Statt drei Berechnungsgrundlagen, gibt es nur noch eine einzige. Somit kennen sich dann nicht nur ein paar Expertinnen und Experten aus, sondern jede Einzelne und jeder Einzelne. Ganz ohne Taschenrechner und langes Herumrechnen", betont Hundstorfer die Vorteile der Umstellung. Der Obmann der Pensionsversicherungsanstalt ergänzt: "Zukünftig ist alles sofort ersichtlich. Jede Person kann selbst sehen was es bringt bis 62, 63 oder 64 weiterzuarbeiten."

Sukzessive werden seit November 2012 alle Jahrgänge ab Geburtsdatum 1.1.1955 benachrichtigt, ihr Versicherungszeiten nachzutragen. Denn nur mit allen eingetragenen Versicherungszeiten kann ein einheitliches Konto korrekt berechnet werden. "Wir wollen eine hohe Qualität der Kontoerstgutschrift erstellen. Dafür brauchen wir aber die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger, damit auch wirklich alle Versicherungszeiten gemeldet sind. Auch z.B. Kinderbetreuungszeiten oder Versicherungszeiten im Ausland", führt der Sozialminister aus. Seit Jänner läuft eine große öffentliche Kampagne, die sich an knapp zwei Millionen Menschen richtet, ihre Zeiten nachzutragen. Neben Infoveranstaltungen in allen Bundesländern und Inseraten wird auch jede Person direkt via Brief benachrichtigt. Die ersten Jahrgänge werden seit November benachrichtigt. Bis Juni folgen alle Weiteren. "Wir haben schon 50.000 Rückmeldungen bekommen", zeigt sich Felix erfreut. (Schluss) sn/ah

