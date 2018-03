Heinzl: 100 neue Züge für den Nahverkehr - gute Nachrichten für Pendler, Arbeitsplätze und Umwelt

Wien (OTS/SK) - "Das sind gute Nachrichten für die Pendlerinnen und Pendler in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark:

100 neue, barrierefreie und klimatisierte Züge bringen ab 2015 mehr Komfort im Nahverkehr", betonte SPÖ-Verkehrssprecher Anton Heinzl am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. "Was mich besonders freut:

Die Endfertigung der Siemens-Züge wird in den eigenen ÖBB-Werkstätten durchgeführt. Das sichert die Arbeitsplätze der gut ausgebildeten Mitarbeiter und Lehrlinge der Werkstätten und ist gewinnbringend für den Wirtschaftsstandort und die ÖBB", sagt Heinzl. ****

Gekauft werden 100 Züge mit barrierefreien Einstiegen um 581 Millionen Euro. Davon kommen 65 Züge in Wien und Niederösterreich, 17 im Regionalverkehr in Oberösterreich und 18 Züge in der Steiermark zum Einsatz. "Damit wird ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Verjüngung und Modernisierung der Bahn gesetzt. Die Bahn wird damit immer attraktiver für die Bevölkerung und wird noch mehr Menschen dazu bewegen, auf das umweltfreundliche Verkehrsmittel umzusteigen", betont Heinzl. (Schluss) bj/sl/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493