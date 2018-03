BSA: Akademikerball ist Etikettenschwindel

Vereinnahmung aller AkademikerInnen ist anmaßend und irreführend

Wien (OTS) - Anlässlich des morgen in der Wiener Hofburg stattfindenden Akademikerballs erneuert der Bund Sozialdemokratischer AkdemikerInnen, Intellektueller und KünstlerInnen (BSA) seine Kritik. "Dass unter dem Titel Akademikerball die versammelte Rechte Europas auftanzt ist nicht nur deshalb untragbar, weil auf diesem Weg rassistischem und rechtsextremem Gedankengut Salon geboten wird, sondern es handelt sich auch noch um einen unglaublichen Etikettenschwindel, den ich als Präsident einer AkademikerInnenorganisation nicht stehen lassen kann. Die Vereinnahmung aller "Akademiker" ist anmaßend und irreführend und schlicht und einfach falsch", betont BSA-Präsident Andreas Mailath-Pokorny. Der BSA distanziert sich daher ausdrücklich vom morgigen Akademikerball und ruft dazu auf, sich an den Protestveranstaltungen, etwa der antifaschistischen Mahnwache mit Lesung der Initiative "Jetzt Zeichen setzen" um 19 Uhr am Heldenplatz zu beteiligen.

