Worldhotels präsentiert neuestes Markenhotel Worldhotel Bel Air The Hague

Frankfurt (ots) - Worldhotels freut sich über einen weiteren Neuzugang in seinem wachsenden Portfolio von Markenhotels: das Worldhotel Bel Air The Hague. Es ist bereits das zweite Worldhotel in den Niederlanden.

Worldhotel Bel Air The Hague gehört seit 2009 zu der internationalen Hotelgruppe und befindet sich im Herzen des Statenkwartier-Viertels, nur einige Schritte vom Gemeente Museum und dem World Forum Convention Center entfernt. In unmittelbarer Nähe befinden sich auch die Einkaufsstraßen der Stadt, der Strand ist ebenfalls innerhalb weniger Minuten zu erreichen.

Das Vier-Sterne-Hotel verfügt über 300 Zimmer, inklusive zwei Junior Suiten, acht Appartements und 20 Executive Business Suiten. Die Zimmer und Suiten zur Westseite bieten Meerblick, während die Zimmer zur Ostseite auf Den Haag's Skyline blicken. Das Hotel eignet sich hervorragend für Meetings und Konferenzen jeder Art und bietet Platz für bis zu 500 Personen. Ein Event- und Konferenzraum mit direktem Zugang zum privaten Hotelgarten ist vor allem für festliche Veranstaltungen geeignet.

Gehobene internationale Küche genießen Gäste im Restaurant Purple oder in der Brasserie Butterfly und lassen den Tag in der Embassy Jazz Bar oder in der Bar Lounge ausklingen. Ein Fitnessraum und private Parkmöglichkeiten stehen ebenfalls zur Verfügung.

"Das Worldhotel Bel Air The Hague ist eine Bereicherung für unser Portfolio an Markenhotels", sagt Robert Hornman, Managing Director bei Worldhotels. "Wir sind sehr stolz darauf, ein Worldhotel in einer solchen prominenten Lage, mit exzellenten Konferenzräumlichkeiten und hervorragendem Service willkommen zu heißen."

"Wir sind zuversichtlich, dass wir als Worldhotel unsere Partnerschaft auf eine neue Ebene heben können", erklärt Stephan van der Meulen, General Manager des Worldhotel Bel Air The Hague und fügt hinzu: "Worldhotels erlaubt es uns, auf dem internationalen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, ohne dabei unsere Unabhängigkeit und Individualität einzubüßen."

