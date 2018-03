Rasch wachsende australische Risikomanagement-Firma expandiert international

Protecht.ERM hat "Risikoappetit" auf Europa... Vertriebsaktivitäten gestartet

Sydney/Bonn/Wien (OTS) - David Bergmark, Mitgründer der Protecht Pty Ltd erkennt das große Potential für Protechts ERM Softwarelösung und unterstützt persönlich die Start-up-Phase in Europa: "Wir spüren, wir haben die richtige Entscheidung getroffen, in diesen Marktplatz einzutreten. Trotz einer Arena mit starker Konkurrenz, erfahren bestimmte Merkmale unserer Software - ihre einfache Benutzerüberfläche, Flexibilität und die Analytics Engine - starke Resonanz von den Risiko- und Compliance Managern, denen wir das Produkt gezeigt haben."

"Kunden-Feedback und Resonanz von Allianzen und Channel Partnern bestätigen die führende Position, die Protecht.ERM einnimmt," ergänzt Eberhard Raue, Direktor für Marketing und Vetrieb. "Die kürzlich in Betrieb genommene Webseite www.protecht.com.au ist für Mehrsprachigkeit vorbereitet und im Einklang mit unserer Strategie, zu internationalisieren." Zusätzlich zur Präsenz im Asien-Pazifik-Raum unterhält Protecht ein Büro in Kenia, um Afrika abzudecken und bedient Europa und den Mittleren Osten aus Standorten in Wien/Österreich und Bonn/Deutschland. Entwicklungs- und Supportleistungen haben ihren Sitz in Australien und der Slowakei, um den Rund-um-die-Uhr-Support für Kunden sicher zu stellen.

Kurt Beichl, Business Development Manager bei Protecht ergänzt:

"Unsere ERM Software behandelt alle relevanten Disziplinen aus Risiko und Compliance, von 'Risk-/Control Self Assesssment', dem Nachweis der Compliance-Einhaltung, 'Key Risk Indicators', der Erfassung von Vorfällen und Revision, durch die Verwendung flexibler Workflow- und Eskalationsregeln und einer mächtigen, integrierten Business Intelligence Suite."

Das Buch "A Guide to Operational Risk" von David Tattam, dem anderen Protecht-Gründer, wurde von Interessenten in Europa ebenfalls gut angenommen, nachdem es Lesern einen kompletten Überblick über das Wesen operationaler Risiken gibt, und wie - sofern gut gesteuert - es Unternehmen möglich wird, ihre Geschäftsziele konstant zu erreichen.

Protecht ist ein internationaler Anbieter von Software, Beratungs-und Trainingsdienstleistungen, spezialisiert auf Risikomanagement, Compliance und Audit. Das Unternehmen wurde 1999 von Risikoexperten in Sydney, Australien gegründet und beschäftigt heute weltweit mehr als 40 Personen. Das erklärte Ziel ist es, sicher zu stellen, dass Manager und Führungskräfte von Organisationen jeder Größe effizientere, risikobasierte Entscheidungen für eine nachhaltige und gesteigerte Geschäftsperformance treffen können.

Mehr dazu auf: www.protecht.com.au

