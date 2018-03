Morgen, 1. 2. 2013: Raiffeisen EnergieSparTag in Niederösterreich

Kostenlose Beratung, Service und zahlreiche Aktionen

St.Pölten (OTS) - Der Raiffeisen EnergieSparTag findet heuer bereits zum siebenten Mal in enger Kooperation mit dem Land Niederösterreich am 1. Februar in allen NÖ Raiffeisenbanken statt.

Dort bieten Experten der Energie- und Umweltagentur (eNu) kostenlose professionelle EnergieBeratung an. Einzelberatungen zu einer Vielzahl von Themen rund ums Bauen und Wohnen, aber auch ein Gewinnspiel und zahlreiche Aktionen ergänzen das Angebot in Niederösterreich. Der Geschäftsführer der eNu, Dr. Herbert Greisberger, und Mag. Reinhard Karl, Kommerzkundenvorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, präsentierten die Aktivitäten des heurigen EnergieSparTags in der Raiffeisenbank St. Pölten.

"Nachhaltiges Denken und Wirtschaften bestimmen seit jeher unser Handeln bei Raiffeisen. Deshalb ist uns das Thema "Umweltbewusst handeln durch Energiesparen" ein besonderes Anliegen. Und obwohl dieses mittlerweile in den Köpfen der Menschen angekommen ist, fehlt es oftmals noch an entsprechendem Wissen für die Umsetzung. Genau hier wollen wir mit dem jährlichen Raiffeisen EnergieSparTag Abhilfe schaffen und die Menschen informieren, wie sie gleichzeitig Energie und Kosten sparen können", so Mag. Reinhard Karl.

Dr. Herbert Greisberger: "Die Energieberatung NÖ, koordiniert durch die eNu, hat allein im vergangen Jahr 5.000 Beratungen in Niederösterreich durchgeführt. Die vom Land Niederösterreich geförderten Beratungen umfassen die Themen Altbau-Sanierung, Neubau und Stromsparen. Wichtig ist uns aufzuzeigen, dass es praktisch überall Einsparpotenzial gibt. Beispielsweise haben die von der eNu betreuten Strom-Spar-Familien im Durchschnitt Einsparungen von 130 Euro umgesetzt! Daher freut es uns sehr, dass wir mit Raiffeisen seit vielen Jahren einen verlässlichen Partner haben und beim Raiffeisen EnergieSparTag den Kunden vor Ort beweisen können, dass ein sorgsamer Umgang mit Energie nicht nur die Umwelt, sondern auch das Geldbörsel schont, denn 'Energiesparen ist die beste Geldanlage'".

Raiffeisen EnergieSparTag 2013

Insgesamt konnten bei den bisherigen EnergieSparTagen rund 3.600 Personen zum Thema "Thermische Sanierung von Eigenheimen" persönlich von den Energieberatern beraten werden. Bei einem durchschnittlichen Investitionsvolumen von 30.000 Euro löst das Gesamtinvestitionen von rund 100 Mio. Euro aus - das ist Geld, das wiederum der regionalen Wirtschaft zugute kommt! Im vergangenen Jahr haben mehr als 10.000 Interessierte das umfassende Informationsangebot genützt. Der morgige Raiffeisen EnergieSparTag soll den letztjährigen Erfolg fortsetzen.

Im Zuge des NÖ Raiffeisen EnergieSparTags ergänzen - in Kooperation mit mehreren Partnern - zahlreiche Aktionen und ein Gewinnspiel das kostenlose Beratungsangebot. Jeder, der sich in einer NÖ Raiffeisenbank informiert, kann an der Verlosung eines "Auto des Jahres 2012", eines Opel Ampera - das ist das erste permanent elektrisch angetriebene Auto mit Strom produzierendem Generator - im Wert von 45.900 Euro teilnehmen! Details zum Raiffeisen EnergieSparTag unter www.energiespartag.at oder unter der EnergieSparHotline: 05 1700-1745.

Raiffeisen NÖ-Wien: Unterstützung beim Energiesparen

Raiffeisen NÖ-Wien hat in den letzten fünf Jahren rund 17.000 Förderanträge an die NÖ Landesregierung für Sanierung und Neubau von Eigenheimen und Wohnungen weitergeleitet. Das bedeutet auch starke Impulse für die Wirtschaft: Die Förderanträge entsprechen einem geförderten Investitionsvolumen von 685 Mio. Euro. Insgesamt wurden dadurch Investitionen von rund 1,76 Mrd. Euro ausgelöst. Mit diesen wiederum konnten in Niederösterreich rund 5.000 Arbeitsplätze gesichert werden. Doch nicht nur Raiffeisen Kunden, auch Raiffeisen NÖ-Wien selbst räumt Energiesparen und Klimaschutz einen hohen Wert ein. Seit einigen Jahren bündeln daher die österreichischen Raiffeisenorganisationen ihre diesbezüglichen Aktivitäten in der Raiffeisen-Klimaschutzinitiative. Außerdem investiert beispielsweise die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien seit einigen Jahren in einem eigenen Geschäftsfeld "Erneuerbare Energie" vor allem in Windkraft- und Photovoltaik-Projekte.

Raiffeisen EnergieSparTag



Der Raiffeisen EnergieSparTag am 1. Februar in allen NÖ

Raiffeisenbanken statt. Dort bieten Experten der Energie- und

Umweltagentur (eNu) kostenlose professionelle EnergieBeratung an.

Einzelberatungen zu einer Vielzahl von Themen rund ums Bauen und

Wohnen, aber auch ein Gewinnspiel und zahlreiche Aktionen ergänzen

das Angebot in Niederösterreich.



Informationen:

www.energiespartag.at oder unter der EnergieSparHotline: 05

1700-1745



Datum: 1.2.2013



Ort:

Raiffeisenbanken in Niederösterreich

St.Pölten und in ganz Niederösterreich



Url: www.energiespartag.at



Rückfragen & Kontakt:

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG; Dr. Michaela Stefan, Pressesprecherin, 01-21136-2419,

e-mail: michaela.stefan @ raiffeisenbank.at



Energie- und Umweltagentur (eNu); DI Astrid Huber, Öffentlichkeitsarbeit, 02742 219 19-123, e-mail: astrid.huber @ enu.at