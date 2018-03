ÖH: Akademikerball: Ein neues Türschild wird KritikerInnen nicht mundtot machen

Morgen ab 19:00 Kundgebung am Heldenplatz

Wien (OTS) - Als Nachfolge-Veranstaltung des WKR-Balls veranstaltet die Wiener FPÖ morgen zum ersten Mal den Akademikerball. An der Kritik der Österreichischen HochschülerInnenschaft ändert sich dadurch jedoch nichts. "Beim WKR-Ball treffen sich jedes Jahr neben einer Vielzahl deutschnationaler Burschenschaften das Who-is-Who der europäischen rechtsextremen Szene. Ein neues Türschild wird daran nichts ändern. Dass dieser billige Deckmantel ausgereicht hat, um den Rechten wieder die Möglichkeit zu geben in den repräsentativen Prunkräumen der Hofburg zu feiern ist beschämend", so Martin Schott vom Vorsitzteam der ÖH.

Der neue Name trifft indes zusätzlich einen Nerv: "Die Aufgabe der Wissenschaft besteht darin, die Gesellschaft weiterzubringen und die Vergangenheit kritisch zu durchleuchten", so Schott. "Eine derart rückwärtsgewandte Veranstaltung Akademikerball zu nennen ist für uns als Vertretung künftiger AkademikerInnen nicht tragbar. Wir rufen daher alle, die ein kritisches und emanzipatorisches Wissenschaftsverständnis vertreten dazu auf, sich gegen diesen Ball zu wehren und am Freitag ab 19:00 am Heldenplatz ein friedliches Zeichen zu setzen."

"Die morgige Kundgebung soll Veranlassung dazu sein, aktiv gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie in Österreich und Europa aufzutreten. Es ist ein wichtiges Zeichen, Veranstaltungen, die rechten und rechtsextremen Menschen eine Bühne bieten um sich international zu vernetzen, nicht einfach leise passieren zu lassen", so Schott. "Die Neuinszenierung des WKR-Balls wird die KritikerInnen jedenfalls nicht mundtot machen."

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH)

Philipp Poyntner, Pressesprecher

Tel.: 0676 888 52 211

philipp.poyntner @ oeh.ac.at

http://www.oeh.ac.at