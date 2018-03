SIGNA setzt mit Tagetik auf professionelle Lösung für Konsolidierung und Planung / pmOne AG betreut führende Immobiliengesellschaft bei Konzeption, Implementierung und Schulung

Unterschleißheim/Wien (ots) - Die SIGNA Unternehmensgruppe, eine führende Immobiliengesellschaft aus Österreich, hat sich für Tagetik als professionelle Lösung für Konsolidierung und Planung entschieden. Als exklusiver Vertriebspartner von Tagetik im deutschsprachigen Raum betreut die pmOne AG SIGNA bei der Konzeption, Implementierung und Schulung der neuen Software.

Mit Tagetik vereinheitlicht SIGNA ihre bisherigen Systeme, um den Anforderungen eines schnell wachsenden Konzerns gerecht zu werden. Die Anwender in Österreich, Deutschland, Luxemburg und der Schweiz werden nach der Einführung der neuen Lösung von schnellen und reibungslosen Prozessabläufen profitieren. Auch das Thema Sicherheit und dass eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Prozesskette gewährleistet ist, spielte bei der Entscheidung der SIGNA für Tagetik eine große Rolle. Mit einer standardisierten und ausbaufähigen IT-Architektur, bei der Tagetik mit der führenden Basistechnologie von Microsoft kombiniert wird, sieht sich SIGNA im Finanzbereich auch bei anhaltendem Wachstum optimal gerüstet.

"Tagetik hat uns überzeugt, weil wir hier mehrere Vorteile vereinen können: Zum einen bietet uns als wachsendem Unternehmen die standardisierte und skalierbare Lösung Planungssicherheit und -flexibilität. Zum anderen schaffen wir mit Tagetik eine Lösung die Schritt für Schritt nachvollziehbar bleibt und damit voll auditierfähig ist", begründet Christoph Stadlhuber, Geschäftsführer der SIGNA Holding GmbH, die Entscheidung.

"Von 13 evaluierten Lösungen haben wir mit Tagetik bei SIGNA das Rennen gemacht. Damit hat sich einmal mehr das gute Abschneiden in den Studien führender Branchenanalysten bestätigt, wonach sich unsere Kunden hoch zufrieden zeigen mit einer einheitlichen Lösung, mit der sich komplexe Finanzprozesse abbilden lassen", erklärt Hannes Wambach, Geschäftsführer der pmOne GmbH.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass ein Unternehmen wie Signa Tagetik als beste Lösung auserkoren hat, um seine Finanzprozesse zu verwalten", resümiert Manuel Vellutini, Executive Vice President, Chief Operating Officer bei Tagetik. "Unser Erkennungsmerkmal ist unsere Leidenschaft für Performance Management. Das bedeutet, dass wir in permanentem Kontakt zu unseren Kunden stehen, um ihre sich ändernden Anforderungen frühzeitig zu erkennen und in Innovationen umsetzen. Diese Leidenschaft ist der Grundstein für unsere langjährigen und wertvollen Kundenbeziehungen sowie für ein starkes, weltweites Partner-Netzwerk."

Hintergrundinformationen SIGNA Gruppe

Im zwölften Jahr ihres Bestehens ist die SIGNA Unternehmensgruppe von René Benko mit einem Investitionsvolumen von über 4,5 Milliarden Euro zu einer der führenden und erfolgreichsten Immobiliengesellschaften Österreichs gewachsen. SIGNA ist es gelungen, in einem stark besetzten Marktsegment Fuß zu fassen und sich in diesem Umfeld kontinuierlich und erfolgreich zu einem Immobilieninvestor europäischen Formats weiterzuentwickeln. Die Unternehmensgruppe umfasst im Wesentlichen fünf zentrale Geschäftsbereiche. Dazu gehören neben der SIGNA Development und der SIGNA RECAP das in Düsseldorf ansässige geschlossene Immobilienfondshaus SIGNA PROPERTY FUNDS. Als vierter Bereich konzentriert sich die SIGNA Prime Selection AG auf die Investition und das langfristige Halten von außergewöhnlichen Immobilien in Bestlagen europäischer Städte. Die 2012 gegründete SIGNA Real Estate Advisory AG (READ) schließlich bietet institutionellen Investoren Dienstleistungen rund um die Wertschöpfungskette indirekter Immobilieninvestments an. Mehr unter www.signa.at

Hintergrundinformationen pmOne AG

Die pmOne AG ist ein Software- und Beratungsunternehmen mit umfassender Kompetenz in den Themen Business Intelligence und Big Data. Derzeit wirken 165 Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens mit, von denen jeder im Schnitt über mehr als acht Jahre Projekterfahrung verfügt. Das Lösungsangebot der pmOne AG besteht aus drei Säulen:

Data Warehouse und analytische Datenbanken, Anwendungen für Performance Management sowie Reporting nach den Standards für Information Design. Die pmOne AG ergänzt Microsoft-Technologie um eigene Produkte und vertreibt mit Tagetik eine weltweit führende Performance-Management-Lösung. Zur pmOne-Gruppe gehört die MindBusiness GmbH, die auf SharePoint-Lösungen und Dienstleistungen für Office-Rollouts spezialisiert ist. 2007 gegründet, befindet sich die pmOne AG zu hundert Prozent im Eigentum des Managements und ist auf langfristige Kundenbeziehungen ausgerichtet. Die pmOne-Gruppe ist an acht Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Mehr unter www.pmone.de.

Hintergrundinformationen Tagetik

Tagetik vereinfacht und optimiert die Geschäftsprozesse von Finanzabteilungen, um fundierte Entscheidungen zu beschleunigen, mit denen strategische Ziele erreicht werden. Unsere preisgekrönte Software für Performance Management, Tagetik 4, ist die perfekte Lösung für global agierende Unternehmen, die ein hohes Niveau an Finanzexpertise verlangen und dafür eine einheitliche Lösung für Planung, Forecasting, Konzernkonsolidierung, Jahresabschlusserstellung, Reporting, Profitabilitätsmanagement, Offenlegung, Governance, Risikomanagement, Compliance und Analyse einsetzen wollen. Tagetik ist ein schnell wachsendes, global agierendes Unternehmen mit Niederlassungen in mehr als 20 Ländern. Weil wir ausschließlich die Bedürfnisse der Finanzabteilungen im Blick haben, wissen unsere über 500 Kunden individuelle Lösungen und persönliche Betreuung zu schätzen. Mehr unter www.tagetik.de.

Tagetik wird im deutschsprachigen Raum als Division der pmOne AG, München, Wien, Zürich geführt.

