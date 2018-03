ASIA APPAREL EXPO auf Februar 2013 vorbereitet

(PRN) - HONGKONG, 31. Januar 2013 /PRNewswire/ - Die zweite Ausgabe der ASIA APPAREL EXPO BERLIN findet vom Dienstag, dem 19., bis Donnerstag, dem 21. Februar 2013 in Halle 11.1 und Halle 17 auf der Messe Berlin in Deutschland statt.

Die rein asiatische Bekleidungs- und Bekleidungszubehörmesse ist auf europäische Unternehmen ausgerichtet, die nach neuen Herstellern und Lieferanten von Bekleidung in Asien suchen. Über 220 sorgfältig ausgewählte und erfahrene Hersteller aus Hongkong, China, Bangladesch, Indien, Jordanien, Macau, Sri Lanka, Pakistan und Vietnam werden hier ihre Qualität, Kompetenz und Produktionskapazität vorstellen.

In Nordchina, das über das größte und erfahrenste Arbeitskräftepotenzial in der Bekleidungs- und Bekleidungszubehörbranche verfügt, ist Jiangsu Charmings Apparel Incorporated Company einer der führenden Bekleidungshersteller mit einer sehr breiten Palette, darunter Daunenjacken, Baumwolljacken, Sakkos, Mäntel, Oberbekleidung sowie Hosen und Blusen.

Nicefit Garments Ltd aus Hongkong produziert verschiedene hochwertige Strickwaren in Südchina für Kunden in den USA, den EU-Staaten und in Israel. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind Damen-, Kinder- und Herrenmode aus Baumwolle, Rayon und Elasthan.

Seit über 25 Jahren spezialisiert sich Kash Garments (Pvt) Ltd, mit Sitz in Colombo, Sri Lanka, auf die Herstellung hochwertiger Damenoberbekleidung, mit dem Schwerpunkt auf Blusen, Röcken und verschiedenen Kleidergattungen. Das Unternehmen exportiert vor allem an Einzelhandelsketten in Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden, Russland und Amerika, darunter Zolla, Debenhams, Charles Voegele, C&A, K&L Ruppert, Kaufhof und Next.

Asien ist schon seit geraumer Zeit das Produktionszentrum für Bekleidung, während Europa unverändert das Zentrum für Mode und Design bleibt. ASIA APPAREL EXPO stellt im Jahr 2013 eine breite Produktauswahl von 220 asiatischen Herstellern vor, darunter Herren-, Damen- und Kinderkleidung, Sportbekleidung, Dessous und Bademode, Denimwear und Arbeitskleidung sowie Stoffe, Verzierungen, Spitzen, Bordüren, Knöpfe, Reißverschlüsse, Etiketten und anderes Bekleidungszubehör.

ASIA APPAREL EXPO 2013 bietet Markenherstellern, Handelsunternehmen, Großhändlern, Einzelhandelsunternehmen, Einzelhandelsketten, Agenten von Warenhäusern, Designern sowie Büros von Eigenmarken und Einkäufern einen bequemen ASIATISCHEN EINKAUFSMARKTPLATZ in BERLIN, mitten im Herzen Europas.

HINWEISE FÜR REDAKTEURE ASIA APPAREL EXPO BERLIN 2013 wird von Mega Expo (Berlin) Limited, mit Sitz in Hongkong, organisiert. Presseanfragen: Hr. Ben Wong E-Mail:

ben.wong @ mega-expo.com Telefon:

+852-3588-9688 VERANSTALTUNGSDATUM: 19. - 21. Februar 2013 VERANSTALTUNGSORT: Messegelände Berlin, Hallen 11.1 & 17. EINTRITT:

Nur Facheinkäufer und akkreditierte Presse

Web site: http://www.asiaapparelexpo.com/