Quantensprung in der Tumorbehandlung - AKH Wien startet 2013 personalisierte Krebstherapie

Wien (OTS) - Anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar 2013 präsentiert das AKH Wien einen in Österreich bislang einzigartigen Therapieansatz für KrebspatientInnen. Die ersten Betroffenen werden von dieser Innovation bereits Mitte 2013 profitieren.

Die vom Comprehensive Cancer Center österreichweit erstmalig konzipierte personalisierte Krebstherapie stellt sogenannte tumorbiologische Charakteristika in den Mittelpunkt der Behandlungsstrategie. Bisher wurden in der Krebstherapie Tumore in erster Linie einem bestimmten Organ zugeordnet. Somit steht ein kompletter Paradigmenwechsel bevor.

Zu den besonderen Merkmalen von Tumoren zählen bösartige Veränderungen, die für Entstehung und Verbreitung im Körper verantwortlich sind. Mit diesem Wissen lassen sich laut Gerald Prager von der Klinischen Abteilung für Onkologie komplett neue Therapieansätze entwickeln: "Durch die personalisierte Krebstherapie können wir erstmals für den Auslöser einer bestimmten Krebsart zugelassene Medikamente nützen, um auch andere Tumore zielgerichtet zu behandeln."

Möglich macht diese Revolution der Krebstherapie ein interdisziplinärer Ansatz, bei dem vor allem MedizinerInnen der Klinischen Abteilung für Onkologie und des Klinischen Instituts für Pathologie des AKH Wien im Rahmen des Comprehensive Cancer Centers eng zusammenarbeiten.

Bedeutende Weiterentwicklung der Tumormedizin

Geistiger Vater und seit Jahren treibende Kraft der personalisierten Krebstherapie ist Christoph Zielinski, Leiter der Universitätsklinik für Innere Medizin I des AKH Wien. Laut Zielinski handelt es sich bei der personalisierten Krebstherapie um einen "Quantensprung in der Tumorbehandlung, welcher insbesondere auch durch das finanzielle Engagement des AKH Wien ermöglicht wurde".

Genetisches Profiling mit Chiptechnologie

Basis der personalisierten Krebstherapie ist ein genetisches Profiling, bei dem mit einer neuartigen Chiptechnologie mehrere für die Entstehung von Krebs verantwortliche Genveränderungen gleichzeitig untersucht werden können. "Gemeinsam mit weiteren pathologischen Daten lässt sich so ein komplexes Tumorprofil erstellen. Dieses eröffnet dem behandelnden Arzt die Möglichkeit, für seine PatientInnen einen zielgerichteten, individualisierten Therapieplan zu erarbeiten", so Fritz Wrba vom Klinischen Institut für Pathologie.

Großer Fortschritt in der Behandlung von KrebspatientInnen erwartet

Im ersten Schritt wird die personalisierte Krebstherapie jenen PatientInnen des AKH Wien zugute kommen, bei denen herkömmliche Therapien nicht ausreichen. "Diesen PatientInnen können wir nun durch die Verwendung bekannter und erprobter Medikamente erstmals neue Therapiemöglichkeiten anbieten. Aus Sicht der PatientInnen ist das ein unglaublich wichtiger Schritt, der Bestehendes und Innovatives miteinander verbindet", betont Robert Mader von der Klinischen Abteilung für Onkologie.

Rückfragen & Kontakt:

Karin Fehringer, MBA

Leiterin Informationszentrum und PR

Direktion Teilunternehmung

Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien

- Medizinischer Universitätscampus

Telefon: 01 40400-1216

E-Mail: presse @ akhwien.at

http://www.akhwien.at/presse