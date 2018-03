Ab 1. Februar gemeinsame Geschäftsführung für Wien Energie und Fernwärme

Energievorstand Hall: Grüneis, Zapreva und Irschik leiten künftig in Personalunion Konzernbereiche der Wiener Stadtwerke

Wien (OTS) - Eine weitere organisatorische Weichenstellung bei den Wiener Stadtwerken sorgt für eine Änderung in der Riege der Geschäftsführer von Wien Energie und Wien Energie Fernwärme. Mit 1. Februar werden die bisherigen Wien Energie-Geschäftsführer DI Dr. Susanna Zapreva (39) und Mag. Robert Grüneis (44) gemeinsam mit dem bisherigen kaufmännischen Fernwärme-Geschäftsführer Mag. Thomas Irschik (57) in Personalunion der Wien Energie und Wien Energie Fernwärme der Wiener Stadtwerke vorstehen.

Für den Energievorstand der Wiener Stadtwerke, DI Marc H. Hall, ist dies ein "weiterer entscheidender Schritt, um den Energiebereich der Wiener Stadtwerke fit für die Zukunft zu machen. Wir agieren in energiewirtschaftlich schwierigen Zeiten und müssen jetzt die richtigen Entscheidungen treffen, um die Aufgaben und Arbeitsplätze im Konzern halten und ausbauen zu können, um damit ein attraktiver und verlässlicher Partner für unsere Kunden zu bleiben." Hall gratulierte den drei Geschäftsführern, die er als "ausgezeichnetes Team für die Wien Energie und Wien Energie Fernwärme" bezeichnete.

