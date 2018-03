Wiener Linien: Semesterticket bereits ab 1. Februar gültig

Erhältlich in allen Vorverkaufsstellen und bequem im Online Ticket-Shop

Wien (OTS) - Mit 1. Februar beginnen für die StudentInnen an den Wiener Universitäten die Semesterferien. Gleichzeitig läuten die Wiener Linien bereits das Sommersemester ein. Das Semesterticket für den zweiten Teil des Studienjahrs ist ab 1. Februar und insgesamt fünf Monate bis zum Semesterende am 30. Juni gültig. Seit dem vergangenen Wintersemester gibt es auch nur noch zwei Ticket-Arten -die Frage nach dem Bezug der Familienbeihilfe ist für das Semesterticket nicht mehr relevant. Somit kostet das Ticket für Studentinnen und Studenten mit Hauptwohnsitz in Wien 75 Euro. All jene, die ihren Hauptwohnsitz nicht in Wien gemeldet haben bezahlen 150 Euro. Mehrere Bundesländer bieten ihren Studierenden in Wien Zusatzförderungen an.

Für das Wintersemester wurden rund 98.000 Semestertickets verkauft, davon alleine mehr als 25.000 Karten über den Online Ticket-Shop.

Ticket: Schnell und einfach via Online-Shop oder Handy-App

Wer sich lange Anstehzeiten, die gerade zu Semesterbeginn an den Vorverkaufsstellen entstehen, ersparen will, kann sein Ticket ganz einfach über den Online Ticket-Shop der Wiener Linien erwerben und gleich ausdrucken: http://shop.wienerlinien.at. Tickets, die über den Online-Shop gekauft werden, können bei Verlust bequem und unentgeltlich nochmal ausgedruckt werden. Ebenfalls möglich ist die Bestellung mit der Handy-App "Wiener Linien". Damit hat man das Semesterticket am Handy immer bei sich.

