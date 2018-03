ASFINAG: Hitparade der Ausreden von Vignettenmuffeln

Wien (OTS) - Wird im Rahmen einer Vignettenkontrolle festgestellt, dass keine gültige Vignette auf der Windschutzscheibe aufgeklebt ist, so muss unmittelbar vor Ort eine Ersatzmaut an die ASFINAG Mautaufsichtsorgane bzw. an die Exekutive bezahlt werden. Für mehrspurige Kfz beträgt die Ersatzmaut 120,- Euro, für einspurige 65,- Euro. Dies gilt auch, wenn ein Fahrzeuglenker durch eine Automatische Vignettenkontrolle ohne gültige Vignette erwischt wird.

Sollte die Vignette z. B. mit Hilfe eines Klebestreifens an die Windschutzscheibe angebracht sein, spricht man von Manipulation. In einem solchen Fall beträgt die Ersatzmaut jeweils das Doppelte des Betrages. Wird die Ersatzmaut nicht bezahlt, wird eine Anzeige bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde gemacht. Der Strafrahmen im Verwaltungsstrafverfahren kann sich sich bis zu 3.000,- Euro erstrecken.

Ausreden oder Unwissen schützen nicht vor einer Ersatzmaut

Die ASFINAG Mautaufsichtsorgane stellen im Rahmen von Mautkontrollen immer wieder fest, dass Fahrzeuglenker sehr kreativ sein können, wenn es um die Begründung geht, warum sie gerade zum Zeitpunkt der Mautkontrolle keine gültige Vignette auf der Windschutzscheibe angebracht haben. Eine Fülle an Ausreden wird dabei ins Spiel gebracht, doch keine davon schützt wirklich vor einer Ersatzmaut.

Die häufigsten Begründungen in der Vergangenheit waren:

1. Ich habe nichts von der Vignettenpflicht in Österreich gewusst. 2. Ich habe gedacht, dass die Strecke bis zur ersten Abfahrt vignettenfrei sei. 3. Ich habe nicht gewusst, wo man sich eine Vignette kaufen kann. 4. Das ist nicht mein Auto. 5. Mein Navi hat mich auf die Autobahn gelotst. 6. Ich muss schnell ins Krankenhaus / zum Tierarzt. 7. Ich habe keine Vertriebsstelle gefunden. 8. Ich habe keine Vignette an der Vertriebsstelle erhalten. 9. Ich habe keine Vignettenpflicht-Hinweisschilder gesehen. 10. Ich habe ja bereits die Sondermautstrecke bezahlt.

Weitere "kreative" Ausreden aus der Vergangenheit:

Die Kinder haben beim Spielen bzw. Basteln die Vignette zerstört.

Der Hund hat die Vignette erwischt und zerbissen.

Die Vignette wurde in der Handtasche der Ehefrau vergessen.

Rückfragen & Kontakt:

ASFINAG

Mag. Ingrid Partl

Pressesprecherin

Mobil:+43 664-60108 12825

mailto: ingrid.partl @ asfinag.at

www.asfinag.at