Trenkwalder bester Recruiter Österreichs!

Wien (OTS) - Österreichs marktführender Personaldienstleister holt sich Platz 2 von 506 Top-Unternehmen für das beste Recruiting und verteidigt den ersten Platz in der Branche Personaldienstleister.

Trenkwalder erhielt heute erneut das begehrte Golden Career's Best Recruiter Siegel als Auszeichnung für seine hervorragende Recruitingqualität.

Das Unternehmen wurde einer wissenschaftlichen Bewertung seiner Recruiting- und Employer-Branding- Maßnahmen durch Experten der WU Wien und der FH Furtwangen in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeberbewertungsportal Kununu unterzogen.

Überreicht wurde die Auszeichnung heute im Rahmen eines Festakts im Wissenschaftsministerium von Bundesminister Dr. Karlheinz Töchterle. "Career's Best Recruiters" ist eine repräsentative Recruiting-Studie, die jährlich die Qualität der Recruiting-Maßnahmen der insgesamt 1.000 größten österreichischen und deutschen Arbeitgeber untersucht.

Klaus Lercher, CEO der Trenkwalder Personaldienste GmbH, ist stolz auf das Ergebnis: "Diese Verbesserung konnten wir durch gezieltes Umsetzen des Optimierungsberichts vom letzten Jahr erreichen und so unsere Recruitingqualität erneut steigern. Dafür braucht es gute Mitarbeiter, die sind schließlich unser wichtigstes Kapital."

Anhand von 55 Kriterien werden die Online-Präsenz und die Recruiting-Aktivitäten - Kooperationen mit Bildungseinrichtungen, Präsenz bei Recruiting-Messen und in Karriereratgebern, Tag der offenen Tür - der Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen bewertet. Über 4.000 Initiativbewerbungen, Telefonkontakte und Online-Befragungen überprüfen den Umgang mit Bewerbern. Die Studie wurde erstmals 2010 in Österreich durchgeführt, seit 2011 wird auch der deutsche Arbeitsmarkt analysiert.

Trenkwalder konnte nicht nur sein goldenes Siegel als bester Recruiter der Personalbranche halten, sondern schaffte im Vergleich zum Vorjahr sogar einen hervorragenden Aufstieg vom 15. auf den 2. Platz in der Gesamtbewertung - vor 2 Jahren war Trenkwalder noch auf Platz 173.

Besonders gelobt wurden von der Jury die zielgerichtete Weiterentwicklung der Homepage sowie der Einsatz von abwechslungsreichen Social-Media-Aktivitäten als innovativer Recruitingkanal. Ebenfalls als vorbildlich angesehen wurden die fortwährende Teilnahme an österreichweiten Job- und Karrieremessen sowie der professionelle Bewerberumgang.

In Zeiten des steigenden Wettbewerbs werden die Mitarbeiter für ein Unternehmen immer mehr zum maßgeblichen Erfolgsfaktor. "Daher setzen wir auf eine umfangreiche Bewerberansprache sowie einen mehrstufigen Recruitingprozess, um genau die passenden Mitarbeiter für uns und unsere Kunden zu finden", so Iris Mauracher, Recruiting-Leiterin von Trenkwalder.

Nicht nur bester Recruiter, sondern auch attraktiver Arbeitgeber Top-Unternehmen müssen heutzutage aber nicht nur die besten Mitarbeiter für sich gewinnen, sondern sollten diese auch im Unternehmen halten, um Know-how-Verluste zu vermeiden und auf Dauer erfolgreich zu sein. Julia Labenz, Pressesprecherin bei Trenkwalder, betont die steigende Bedeutung des Social Webs: "Als erfolgreiches Unternehmen sind wir immer am Puls der Zeit und reagieren dynamisch auf alle Veränderungen. Wir nutzen verstärkt Social Media Plattformen, um mit unseren Bewerbern und Mitarbeitern zu kommunizieren und uns zu vernetzen." Auch die interne Kommunikation wird bei Trenkwalder groß geschrieben und trägt unmittelbar zum Erfolg des Unternehmens bei - so sind alle Mitarbeiter involviert und tragen unternehmerische Verantwortung.

Informationen zu Trenkwalder

Die Trenkwalder Personaldienste GmbH mit Sitz in Schwadorf bei Wien zählt zu den führenden Personalspezialisten in Europa und ist Marktführer in Österreich, Ungarn, der Slowakei und der Schwarzmeerregion. Der Konzern beschäftigt aktuell rund 70.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von rund 1 Mrd. Euro. 1985 als Einzelunternehmen gegründet ist Trenkwalder heute mit mehr als 300 Standorten in 19 Ländern (Österreich, Deutschland, Ungarn, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Kroatien, Serbien, Montenegro, Mazedonien, Bosnien, Rumänien, Polen, Bulgarien, Türkei, Griechenland, Albanien, Liechtenstein und der Schweiz) vertreten. Weitere Informationen unter www.trenkwalder.at

Rückfragen & Kontakt:

Trenkwalder Personaldienste GmbH

Julia Labenz

Tel. +43(0) 50707-2500

E-Mail: j.labenz @ trenkwalder.com

www.trenkwalder.at