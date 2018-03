ASFINAG: Vignetten-Countdown - nur mehr heute Zeit um die himbeerfarbene Vignette zu picken!

Wien (OTS) - Ab 1. Februar, null Uhr, folgt ausnahmslos Himbeer auf Petrol. Die neue Vignette 2013 muss bereits ab Mitternacht auf der Windschutzscheibe kleben, die alte Vignette 2012 verliert dann ihre Gültigkeit. Für Nachzügler: Die österreichischen Vignetten sind bei rund 6.000 Verkaufsstellen im In- und Ausland erhältlich. Die kreativsten Ausreden der Autolenker helfen nichts, wenn sie ohne gültige und ordnungsgemäß aufgeklebte Vignette in eine Mautkontrolle geraten. Auch Unwissenheit oder Vergesslichkeit schützen nicht vor einer Ersatzmautaufforderung (120,- Euro für Pkw bzw. 65,- Euro für Motorräder). Die Einhaltung der Vignettenpflicht wird das ganze Jahr über durch die ASFINAG Mautaufsicht, durch Exekutive und mit Hilfe von acht mobilen Kamerasystemen, den sogenannten Automatischen Vignettenkontrollen, überprüft. Im Jahr 2012 wurden insgesamt rund 150.380 Lenker ohne gültige Vignette am Auto oder Motorrad erwischt.

-> Der ASFINAG Tipp: Die gültige Vignette muss vollständig von der Trägerfolie abgelöst und gut sichtbar innen auf der Windschutzscheibe aufgeklebt werden. Die Vignette dabei nicht beschädigen und keinesfalls im Tönungsstreifen anbringen. Besitzer einer gültigen Jahresvignette erhalten gegen Vorlage des unteren Vignetten-Abschnittes einmalig einen Betrag von 40,- Euro auf den Kaufpreis einer Jahresmautkarte für eine Sondermautstrecke angerechnet.

Bernd Datler, Geschäftsführer der ASFINAG Maut Service Gesellschaft: "2012 wanderten 23,6 Millionen Stück Vignetten über den Ladentisch, davon rund 3,7 Millionen Stück Pkw-Jahresvignetten. Der Großteil der Verkaufsmenge entfällt mit über 17 Millionen Stück auf die Pkw-10-Tages-Vignetten."

Die Vignetten-Einnahmen betrugen 2012 rund 386 Millionen Euro, sind zweckgebunden und werden, wie übrigens alle Mauterlöse der ASFINAG, vor allem in Verkehrssicherheitsmaßnahmen, in Bau, Betrieb und Erhaltung des 2.178 Kilometer umfassenden österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßennetzes investiert.

Im Zusammenhang mit dem richtigen Anbringen und Entfernen von Vignetten tauchen immer wieder dieselben Fragen auf. Worauf beim Kauf und bei der richtigen Handhabung der Vignette unbedingt geachtet werden muss, erklärt Zeichentrickmännchen "Conny" in einem Kurzvideo auf asfinag.at auf sehr anschauliche und unterhaltsame Art.

(Fortsetzung)

Rückfragen & Kontakt:

ASFINAG

Mag. Ingrid Partl

Pressesprecherin

Mobil:+43 664-60108 12825

mailto: ingrid.partl @ asfinag.at

www.asfinag.at