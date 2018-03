Ansturm bei Initiative zur Abschaffung der Hundesteuer

Tausende Unterschriften bereits in den ersten Tagen

Wien (OTS) - Die Initiative "Stoppt die Hundesteuer" hat den Nerv von Österreichs Hundehaltern getroffen. Innerhalb kurzer Zeit nach dem offiziellen Start am Montag, gingen bereits tausende Unterschriften ein. "Unsere Server sind mehrfach unter dem überwältigenden Andrang zusammengebrochen. Wenn es so weiter geht, haben wir die 100.000 Unterschriften in kurzer Zeit", berichtet Dr. Erich Goschler vom Verein TIERFREUNDE ÖSTERREICH. Ziel der Initiative, ist die Abschaffung der Hundesteuer in Österreich. Diese wird von Hundehaltern als "reine Abzocke, ohne Gegenleistung" empfunden, wie ein Unterzeichner schreibt. Besonders ärgern sich Hundehalter über die willkürlichen Erhöhungen. In der Steiermark wurde die Hundesteuer heuer um bis zu 2000% ! angehoben, in Wien wurde sie erst letztes Jahr fast verdoppelt. Unterzeichnen kann man die Initiative auf:

www.stoppt-die-hundesteuer.at

Die TIERFREUNDE ÖSTERREICH sind Österreichs Club für Haustierhalter. Sie kämpfen in Initiativen & Projekten für die Anliegen von Haustierbesitzern und bieten eine attraktive Servicemitgliedschaft mit umfassenden Leistungen und vielen Vorteilen. www.tierfreunde.org

