Jabbas Palast? LEGO bedeutet "spiele gut", nicht "spiele Krieg"

Wien (OTS) - Laut der Türkischen Kulturgemeinde in Österreich (TKG) bedeutet Lego "spiele gut", nicht "spiele Krieg". Al Jabbar bedeutet der Allmächtiger. Star Wars" hingegen bedeutet "Krieg der Sterne" und nicht "Friede der Sterne". Frieden stiften mit Wort und Tat ist gut, Krieg fördern, sei es mit Worten oder Taten, ist böse. TKG fragt: Wird hier in verkehrter Weise das "gute Kriegsspiel geachtet" und das "böse Kinderspiel geächtet"? TKG sagt "Ja" zum Dialog, "Nein" zu Jabba's Palace. Warum? Die Türkische Kulturgemeinde in Österreich (TKG), mit Sitz in Wien, nimmt das "Bedauern" des Spieleherstellers Lego zur Kenntnis und begrüßt den Wunsch zum "Dialog". Lego-Europa, CEO Dirk Engehausen, möchte die Beweggründe der Türkischen Kulturgemeinde in Österreich erfahren.

Hier die Beweggründe:

http://www.turkischegemeinde.at/index.php?id=313

