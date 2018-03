FPÖ-Hübner: Scharfe Kritik an der EU-Linie von Bundeskanzler Faymann

Entwicklung des ländlichen Raums ist der SPÖ nur im Wahlkampf wichtig

Wien (OTS) - Anlässlich der heutigen Aktuellen Europastunde im Hohen Haus ging NAbg. Dr. Johannes Hübner, außen- und europapolitischer Sprecher der FPÖ, mit der während der Debatte geäußerten, verlogenen Europapolitik der SPÖ hart ins Gericht und zeigte deren Widersprüche auf: Man könne nicht gleichzeitig den Österreichern vormachen, das heimische Wasser werde niemals ausverkauft und gleichzeitig nach mehr Europa rufen, so Hübner.

"Abgesehen davon, daß 'more europe' nicht unbedingt 'better europe' -um im ÖVP-Jargon zu sprechen - für die Bürger bedeuten muss, kann man an der von Brüssel gesteuerten Förderung des ländlichen Raums darstellen: Diese beträgt für Österreich jährlich rund 800 Millionen Euro und hängt an weniger als einem seidenen Faden. In Wahrheit wird die österreichische Bundesregierung die sich abzeichnenden Ausfälle in der Regionalförderung aus dem nationalen Budget ausgleichen müssen und damit eine Aufgabe übernehmen, die die EU-Enthusiasten von SPÖ und ÖVP vor Jahren mit Freude nach Brüssel delegiert haben", klärt Hübner auf.

"Weiters darf ich daran erinnern, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union seit Jahren die am schlechtesten wirtschaftlich sich entwickelnde Region darstellen, und innerhalb dieser europäischen Region sind die Staaten, die den Euro eingeführt haben, mit fast einem Prozent Abstand noch schwächer. Wir leben also in der sich am schlechtesten entwickelnden Wirtschaftszone, in der am langsamsten wachsenden, in derjenigen, die in den letzten Jahren die größten sozialen Probleme mit Arbeitslosigkeit - insbesondere bei der Jugend - hatte", so Hübner.

"Die EU hat ein paar Erfolge gehabt, keine Frage: Der freie Personenverkehr, der freie Handel, und so weiter - alles das, was bilateral unter Beibehaltung der nationalen Souveränität gemacht wurde, war erfolgreich. Was an Kompetenzen an die Brüsseler Monsterbürokratie abgegeben wurde, führt zu Misserfolgen. Dazu zählen: die Agrarpolitik, dazu zählt natürlich die Euro-Politik, dazu zählt die Fischereipolitik, und dazu zählt vor allem die Konvergenzpolitik, die ja einer der Hauptauslöser der Katastrophen, die wir in Griechenland, Portugal, Spanien und Co gesehen haben, ist", schloss Johannes Hübner.

