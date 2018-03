FPÖ-Gradauer: Managergehälter - Rechnungshofkritik wird beharrlich ignoriert

FPÖ fordert Deckelung der Managergehälter im staatsnahen Bereich auf 500.000 Euro

Wien (OTS) - Der Public Corporate Governance Kodex ist für den freiheitlichen Budgetsprecher NAbg. Alois Gradauer grundsätzlich begrüßenswert. Dieser soll künftig die Grundsätze der Unternehmens-und Beteiligungsführung im Bereich des Bundes regeln. "Erfolg wird man damit aber nur haben, wenn diese Regeln für Ausschreibung, Einstellung, Entlohnung, Prämien, usw. für Manager im Bereich von staatsnahen Unternehmen auch übernommen und umgesetzt werden. Es ist jedoch zu befürchten, dass diese Regelungen nicht greifen werden, da sie auf freiwilliger Basis sind", so Gradauer.

"Die Managerverträge werden durch die Vertragsschablonen geregelt. Der Haken daran ist, dass es von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt ist und es keine Obergrenzen gibt. Es werden höhere Abfertigungen und zusätzliche Sachbezüge wie Dienstwägen vereinbart, als in der Verordnung vorgesehen sind. Es gibt weder Transparenz noch wird die Veröffentlichungspflicht eingehalten. Wer vereinbart so etwas und übernimmt dafür die Verantwortung?" so Gradauer. "Wenn man so auch mit dem neuen Codex umgeht, gibt es die Regeln wieder nur auf dem Papier, nicht aber in der Praxis", befürchtet Gradauer.

Die FPÖ Forderung nach einer Deckelung bis 500.000 Euro wurde jedoch abgelehnt

Der Rechnungshof bemängelt in diesem Zusammenhang, dass Wertanpassungen gewährt werden, obwohl diese im Vertrag nicht vorgesehen sind. Prämien werden teilweise im Vorhinein ausbezahlt und nicht mit Jahresabschluss und Zielerreichung. Diese Sonderregelungen würden eine Überprüfung schwer machen. "Während die Pensionen gekürzt werden und sich Familien, aufgrund der steigenden Energiekosten, kaum noch Strom und Gas leisten können, gewähren sich die Vorstände und Aufsichtsräte satte Gehaltserhöhungen. So auch beim Verbund, wo ein Manager gar das Zweieinhalbfache des Bundeskanzlergehalts verdient. Ein Verbundvorstand erhält 745.000 Euro Jahresgehalt. Der Steuerzahler rettet die Banken und der Vorstandsvorsitzende der ERSTE Bank genehmigt sich eine Jahresgage in der Höhe von zwei Millionen Euro. Das ist unanständig und passt alles nicht zusammen", sagt Gradauer.

"Die Regierung unternimmt jedoch nichts dagegen, da es sich um SP und VP nahe Manager handelt. Die Forderung der FPÖ, die Managergehälter im staatsnahen Bereich auf 500.000 Euro Jahresgehalt zu deckeln, wurde abgelehnt. Derartige Diskrepanzen kann man der abgezockten Bevölkerung nicht erklären, geschweige denn zumuten", so Gradauer abschließend.

