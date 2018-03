ABN AMRO verlängert Vertrag um drei Jahre

Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Equens weiterhin für Kartenzahlungsabwicklung zuständig

ABN AMRO und Equens haben einen Drei-Jahres-Vertrag unterzeichnet, der die Abwicklung aller Kartenzahlungen von ABN AMRO vorsieht. Die Vereinbarung betrifft Kartenzahlungen von ABN AMRO-Karteninhabern sowie Kartenzahlungen von Einzelhändlern mit einem Bankkonto bei ABN AMRO. Die Vertragsverlängerung ist Teil einer bestehenden Rahmenvereinbarung zwischen den beiden Unternehmen. Derzeit kümmert sich Equens auch um die Abwicklung des Zahlungsverkehrs auf Girokonten der ABN AMRO Bank.

Marcel Leeflang, Leiter der Abteilung Payments, Cash & Cards von ABN AMRO, erklärte: "Jedes Jahr werden weit über 2 Milliarden elektronische Zahlungen getätigt. Folglich sind Zahlungen in den Niederlanden sehr effizient. Neben langjähriger Erfahrung im Bereich Zahlungsverkehr verfügt Equens auch über umfassende Kenntnis des niederländischen Markts. Darüber hinaus arbeitet Equens kontinuierlich an der Verbesserung der Abwicklungsinfrastruktur, woraus sich weitere Vorteile für die Zuverlässigkeit und Zahlungskontinuität ergeben."

Michel Stuijt, Geschäftsführer der Abteilung Marktmanagement, erklärte: "Wir sind sehr zufrieden, dass sich die ABN AMRO Bank zur Abwicklung ihrer Kartenzahlungen erneut für Equens entschieden hat. Angesichts der zunehmenden Konkurrenz unter Zahlungsabwicklern in Europa sind Vertragsverlängerungen keine Selbstverständlichkeit mehr. Unsere Zusammenarbeit ist exzellent - und zuverlässige Zahlungen für Karteninhaber und Einzelhändler waren schon immer unser Hauptanliegen."

Redaktioneller Hinweis

Informationen zu Equens

Equens SE ist der erste europaweite Zahlungsabwickler mit komplettem Serviceangebot. Als einer der grössten Zahlungsabwickler in Europa führt das Unternehmen den Markt für zukunftssichere Zahlungen und Kartenlösungen an. Dank eines umfassenden und wettbewerbsfähigen Dienstleistungsangebots erfüllt das Unternehmen die Anforderungen und Wünsche des europäischen Zahlungsmarkts völlig nahtlos. Equens unterstützt die Entwicklung eines einzigen und einheitlichen Euro-Zahlungsraums (SEPA) und hat sich der Standardisierung und Harmonisierung von europäischen und weltweiten Zahlungen verschrieben. Mit Kunden und Geschäftspartnerschaften in verschiedenen europäischen Ländern bietet das Unternehmen europaweite Marktabdeckung über Niederlassungen in fünf Ländern: den Niederlanden, Deutschland, Italien, Finnland und dem Vereinigten Königreich. Mit einem jährlichen Abwicklungsvolumen von 10,3 Milliarden Zahlungen sowie 4,2 Milliarden POS- und Geldautomat-Transaktionen hält Equens SE einen europäischen Marktanteil von über 12,5 %.

Besuchen Sie http://www.equens.com für nähere Informationen zu Equens.

Rückfragen & Kontakt:

Marcel Woutersen, +31(0)30 283 54 27, + 31(0)6 29 05 08 71;

Annemieke Lambregts, +31(0)30 285 50 27, + 31(0)6 50 21 30 91; Equens

SE,

Postfach 30500, 3503 AH Utrecht, Eendrachtlaan 315, 3526 LB Utrecht,

Niederlande, http://www.equens.com