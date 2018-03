Nationalrat - Katzian: Das Wasser gehört uns allen

Mit der europäischen Bürgerinitiative www.righttowater.eu die Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge verhindern

Wien (OTS/SK) - "Es ist völlig klar: Wasser muss eine öffentliche Aufgabe bleiben", das hat SPÖ-Energiesprecher Wolfgang Katzian heute, Mittwoch, im Rahmen der Debatte zum Dringlichen Antrag des BZÖ im Nationalrat festgestellt. ****

Zwar bedeute die Debatte um die Konzessionsvergabe noch keine automatische Privatisierung des Wassers, aber der Druck auf Kommunen nähme zu. Einige wenige private Firmen in Europa erwarten nun Milliardengeschäfte. Die aktuelle Debatte bringe die Sorge aller zum Ausdruck, dass es in der europäischen Union eine Tendenz zur Liberalisierung öffentlicher Dienstleistungen gebe. "Es geht darum, zu verhindern, dass die Option der Privatisierung in Österreich ein Thema wird und darum, dass Wasserversorgung und andere Dienstleistungen von öffentlichem Interesse nicht den Marktprinzipien unterworfen werden", so Katzian.

Denn, wenn die Wasserversorgung und andere öffentliche Dienstleistungen ausschließlich am Profit ausgerichtet werden, bleibt der Schutz der Ressourcen, bleiben Nachhaltigkeitsaspekte sowie die Instandhaltung und Erneuerung der Anlagen auf der Strecke. "Es ist daher klar, dass die Absicherung der sozialen Grundrechte und der öffentlichen Daseinsvorsorge in der österreichischen Bundesverfassung hohe Priorität hat und entsprechend umzusetzen ist", verdeutlichte Katzian.

"Kommunale Dienstleistungen sichern Leistbarkeit und Lebensqualität für alle. Privatisierungen führen dazu, dass die Qualität sinkt und dass sich vor allem auch die Arbeitsbedingungen jener Menschen, die in öffentlichen Dienstleistungsunternehmen beschäftigt sind, verschlechtern", hielt Katzian fest.

Deshalb rufen auch speziell die Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes in Europa dazu auf, die Bürgerinitiative www.righttowater.eu zu unterstützen. Bereits jetzt gibt es über 600.000 Unterschriften, bald wird es eine Million sein.

"Wir müssen alles ausschöpfen, was wir in Europa und Österreich tun können. Das Wasser gehört uns allen und das muss auch so bleiben", so Katzian abschließend. (Schluss) rp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum