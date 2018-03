Bohuslav: Stronach soll offenlegen, wer Grundstücke in Oberwaltersdorf an Magna vermietet und wer Miethöhe festgelegt hat

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Frank Stronach soll im Zeichen der von ihm geforderten Transparenz offen legen, wer die Grundstücke in Oberwaltersdorf an Magna vermietet und wer die Miethöhe festgelegt hat. Faktum ist, Niederösterreich ist ein topattraktiver Wirtschaftsstandort, was ein Rekord von 90 Betriebsansiedlungen im letzten Jahr deutlich beweist", kommentiert VP-Wirtschaftslandesrätin Dr. Petra Bohuslav heutige Aussagen von Frank Stronach zur kolportierten Übersiedelung der Magna-Zentrale von Niederösterreich nach Wien.

