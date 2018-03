Neues Volksblatt: "Dienstrecht" von Michael KALTENBERGER

Ausgabe vom 31. Jänner 2013

Linz (OTS) - Das Internet ist eine unerschöpfliche Nachrichtenquelle - auch für das Neueste von gestern und vorgestern und vorvorgestern. Das ist zwar interessant, für die handelnden Personen aber nicht immer angenehm.

So kommt man etwa beim Surfen im World Wide Web drauf, wie endlos die endlose Geschichte vom neuen Lehrerdienstrecht wirklich ist. Man erfährt, dass Unterrichtsministerin Claudia Schmied noch 2009 überzeugt war, dass das neue Dienstrecht für Lehrer ab dem Schuljahr 2010/2011 gültig sein werde.

So kann man sich irren!

Wir schreiben das Jahr 2013 - und von einem neuen Lehrerdienstrecht sind wir nicht viel weiter entfernt als anno dazumal. Recht viel näher gekommen sind einander Regierung und Lehrergewerkschaft jedenfalls nicht.

Dabei drängt die Zeit. Denn im World Wide Web finden wir auch die Feststellung der Unterrichtsministerin, dass ab 2012 schrittweise innerhalb von 13 Jahren die Hälfte aller österreichischen Pädagogen, also rund 60.000, in den Ruhestand geschickt werden sollen.

Der Bedarf an Junglehrern ist also groß. Ob sich aber genügend engagierte junge Menschen finden werden, die den Lehrberuf ergreifen wollen, hängt - bei aller Freude am Beruf - auch davon ab, ob sie für sich und ihre Familien eine Zukunft sehen. Womit wir wieder beim Dienstrecht sind - das es, siehe oben, schon lang geben sollte.

