Radiotest: KRONEHIT wächst weiter!

Schon 890.000 hören täglich KRONEHIT

Wien (OTS) - Der Radiotest für das 2. Halbjahr 2012 weist dem bundesweiten Privatradio KRONEHIT ein weiter ungebremstes, starkes Wachstum aus: Mit 11,9% Tagesreichweite hören bereits über 890.000 Menschen täglich (Mo-So) KRONEHIT; wochentags sind es sogar über 950.000 Hörer täglich (12,7% Reichweite). Dies entspricht einem Zuwachs von rund 90.000 neuen Hörern gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. KRONEHIT rangiert damit nicht nur weit vor allen anderen Privatsendern, Ö1, FM4 und allen ORF-Regionalsendern, sondern konnte auch in fast allen Bundesländern seine Reichweiten teils deutlich ausbauen und vor allem die Nr.1-Position unter den Privatsendern in Wien, Niederösterreich, Burgenland, Tirol und bei 14-49 auch in Oberösterreich klar behaupten.

Geschäftsführer Dr. Ernst Swoboda: "Diese beeindruckende Performance von KRONEHIT ist nicht nur für uns ein Grund großer Freude, sondern vor allem auch ganz besonders wichtig für den Ausbau des dualen Rundfunkmarktes in Österreich. KRONEHIT ist zum starken Backbone des privaten Segments in diesem Rundfunkmarkt geworden und heute der wesentlichste Garant für echte Dualität und Agieren auf Augenhöhe. Wir nehmen die neuerliche Bestätigung unseres Erfolgsweges gerne zum Anlass und als Auftrag, diesen Weg konsequent und im Interesse des österreichischen Privatradios und auch der österreichischen Werbewirtschaft, die auf ein starkes, effizientes und wirtschaftlich unerreichtes Werbemedium Radio setzen können soll, weiter fortzusetzen."

In der Werbezielgruppe 14-49 hält KRONEHIT bereits eine Tagesreichweite von 16,4% und einen Marktanteil von 11%.

Programmdirektor Rüdiger Landgraf, MBA: "Dieser Radiotest ist ein gutes Zeugnis für die gesamte Branche, ein sehr gutes für das Privatradio und ein hervorragendes für KRONEHIT: Mehr als acht von zehn Österreichern hören täglich Radio, Privatradio hat um 5% mehr Hörer als im Vorjahr, KRONEHIT um 10%, eine Fortsetzung unseres kontinuierlichen Wachstums, das in den letzten 5 Jahren KRONEHIT einen Zugewinn von über einer halben Million Hörern gebracht hat. Für viele Hörer - und vor allem Hörerinnen - ist KRONEHIT fixer Tagesbestandteil. Dafür sagen wir danke, wir werden weiter hart daran arbeiten, den hohen Erwartungen gerecht zu werden - um weiterhin unser Versprechen zu erfüllen: Wir sind die meiste Musik. On Air -und auch Online: Mit 12 KRONEHIT-Digitalradios im Internet, auf I-Phone und Android haben wir laut ÖWA die Zahl der Visits im Vergleich zum Vorjahr um über 50% gesteigert, über 260.000 Fans auf Facebook - und das alles mit einem kleinen, engagierten Team dem ich ganz herzlich danken und gratulieren möchte."

KRONEHIT - Wir sind die meiste Musik - am 31.Jänner 2013

Rückfragen & Kontakt:

KRONEHIT Radio BetriebsgmbH

Dr. Ernst Swoboda

Daumegasse 1, A-1100 Wien

Tel: +43-1-600 6100-101

Mail to: office @ kronehit.at