Radiotest 2. Halbjahr 2012: ORF-Radios sind die klare Nummer 1

Wien (OTS) - 5,1 Millionen Hörerinnen und Hörer für die ORF-Radios -Steigerungen für Ö3 in allen Zielgruppen - Hohe Stabilität für Österreich 1 und FM4 - ORF-Regionalradios: Marktführerschaft im jeweiligen Bundesland in der Zielgruppe bestätigt

Die ORF-Radioflotte ist weiterhin klarer Marktführer und das fast 15 Jahre nach Start der Kommerzradios in Österreich sowie mittlerweile 84 Mitbewerbern. Mit einem Marktanteil von 74% entfallen 3 von 4 gehörten Radiominuten weiterhin auf die ORF-Radios.

5,1 Millionen Österreicherinnen und Österreicher zählen bei einer Tagesreichweite von 68,1% zum täglichen Publikum der ORF-Radios. Die Hörerschaft der ORF-Radioflotte ist damit fast 2,4 Mal so groß wie jene aller Privatradios zusammen.

Radiodirektor Mag. Karl Amon freut sich über das kontinuierliche Vertrauen, das die Österreicherinnen und Österreicher den ORF-Radios schenken. "Qualität und Verlässlichkeit, aber auch Innovation sind Basis und Eckpfeiler, um die ORF-Radios in einem trimedialen Medienumfeld in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Besonders hervorzuheben sind Marktanteilsgewinne bei den Jungen."

Ö3 ist weiterhin der nationale Marktführer in Österreich. Der Sender kann sowohl in der Gesamtbevölkerung als auch in allen Zielgruppen seine hohen Werte noch ausbauen - trotz einer Konkurrenz von mittlerweile 84 empfangbaren Radioangeboten in Österreich. In der werberelevanten Zielgruppe der 14-49jährigen steigerte Ö3 seinen Marktanteil auf 42%. Der Marktanteil bei Personen ab 10 Jahren stieg im zweiten Halbjahr 2012 auf 32%, jede dritte gehörte Radiominute entfällt somit auf Ö3. Mit einer Tagesreichweite von 36,8% erreicht Ö3 täglich insgesamt ein Publikum von fast 2,8 Millionen Österreicherinnen und Österreichern.

Österreich 1 erreicht sowohl in der Gesamtbevölkerung als auch in seiner Kernzielgruppe bei Personen über 35 Jahren einen stabilen Marktanteil von 6% (10+) bzw. 7% (35+). Das Informations- und Kulturangebot des ORF trägt mit einer täglichen Hörerschaft von mehr als 600.000 Personen zum starken Erfolg der ORF-Radioflotte bei.

FM4, der überwiegend fremdsprachige Jugend-Kultursender des ORF, konnte seinen stabilen Marktanteil von 2% halten und erreicht mit einer Tagesreichweite von 3,4% täglich fast 260.000 Hörerinnen und Hörer. In der für die Werbewirtschaft besonders relevanten Zielgruppe erzielt der Sender einen Marktanteil von 3%.

Die ORF-Regionalradios erweisen sich in jedem Bundesland in ihrer Zielgruppe erneut als der jeweilige klare regionale Marktführer. Die ORF-Regionalradiokette erzielt einen Marktanteil von 35%, in der Kernzielgruppe bei Personen ab 35 Jahren beträgt der Marktanteil sogar 44%. Die Gesamtreichweite liegt bei 32,4%, das entspricht einem täglichen Publikum von mehr als 2,4 Millionen Personen. In der Kernzielgruppe ist die Hörerschaft der ORF-Regionalradios rund doppelt so groß wie jene aller kommerziellen Mitbewerber zusammen.

Wien stellt sich weiterhin als der wettbewerbsintensivste Radiomarkt Österreichs dar. Ö3, Radio Wien und Ö1 besetzen wiederum die ersten drei Plätze des Reichweiten- und Marktanteils-Rankings und bestätigen damit die kontinuierlich hohe Nutzung der ORF-Radioflotte im Werbemarkt Wien. Ö3 konnte seinen hohen Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49jährigen sogar noch toppen.

Anmerkung: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die Daten für das zweite Halbjahr 2012. Als Vergleichszeitraum wird korrekterweise das zweite Halbjahr 2011 verwendet. Alle Reichweiten und Marktanteile beziehen sich, soweit nicht anders vermerkt, auf Montag-Sonntag und die Altersgruppe "10 Jahre und älter".

Radiotest 2. Halbjahr 2012 vs. 2. Halbjahr 2011

Die Daten in den Tabellen sind nach der Tagesreichweite 10+ gereiht; alle Zahlen beziehen sich auf das jeweilige Gesamtprogramm, also auf alle Sendetage (Montag bis Sonntag). Berücksichtigt wurden Sender, die eine Tagesreichweite 10+ von größer/gleich 1,0% aufweisen. Zahlen in Klammer: 2. Halbjahr 2011

Anm.: In jedem Bundesland wurde immer nur das jeweilige ORF-Regionalradio in die Tabelle mit einbezogen (z.B. Radio Tirol in Tirol, Radio Salzburg in Salzburg etc.). Ausnahme Wien: hier wurden alle in der Bundeshauptstadt ausgewiesenen ORF-Regionalradios berücksichtigt.

Österreich gesamt

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 68,1%(69,6%) 63,6%(65,6%) 74%(75%) 66%(68%) Ö3 36,8%(37,1%) 46,3%(47,0%) 32%(31%) 42%(41%) ORF Regionalradios 32,4%(34,3%) 19,4%(21,9%) 35%(36%) 18%(20%) Privatsender Inland 28,6%(27,2%) 36,6%(35,3%) 24%(23%) 32%(30%) KRONEHIT 11,9%(10,7%) 16,7%(15,6%) 7% (6%) 11%(10%) Österreich 1 8,1% (9,4%) 5,1% (5,7%) 6% (6%) 3% (3%) FM4 3,4% (4,0%) 5,4% (6,4%) 2% (2%) 3% (4%)

Wien

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 57,5%(59,9%) 50,5%(53,2%) 69%(70%) 61%(62%) Ö3 29,6%(30,3%) 33,6%(35,8%) 31%(31%) 39%(38%) Radio Wien 13,5%(15,3%) 9,1%(11,1%) 15%(16%) 9%(11%) Österreich 1 10,7%(12,0%) 6,6% (8,0%) 10%(10%) 5% (6%) KRONEHIT 9,9% (8,6%) 13,8%(12,0%) 8% (6%) 12%(11%) Radio Energy 7,0% (7,2%) 10,4%(10,5%) 4% (5%) 7% (8%) Radio Arabella 6,9% (6,7%) 4,7% (4,5%) 8% (8%) 5% (3%) Radio NÖ 6,6% (7,3%) 1,6% (1,4%) 7% (8%) 3% (1%) 88.6 Der Musiksender 4,6% (-) 6,3% (-) 4% (-) 7% (-) FM4 4,1% (4,5%) 6,4% (6,8%) 3% (3%) 4% (5%) Antenne Wien 2,6% (2,8%) 3,1% (3,0%) 3% (2%) 4% (3%) Radio Burgenland 1,7% (3,3%) 0,5% (1,3%) 2% (3%) 0% (1%) 98,3 Superfly 1,4% (1,7%) 2,0% (2,4%) 2% (2%) 3% (3%)

Niederösterreich

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 72,4%(73,3%) 69,3%(71,9%) 79%(80%) 71%(72%) Ö3 40,4%(41,7%) 52,4%(54,0%) 35%(36%) 47%(45%) Radio NÖ 28,8%(30,3%) 17,1%(18,3%) 31%(31%) 14%(16%) KRONEHIT 15,9%(14,2%) 23,1%(21,3%) 9% (8%) 14%(12%) Österreich 1 7,2% (8,7%) 4,6% (5,5%) 5% (5%) 2% (2%) FM4 3,2% (3,3%) 5,2% (5,4%) 2% (1%) 3% (2%) Radio Energy 2,2% (1,7%) 3,8% (2,5%) 1% (1%) 2% (1%) Antenne Wien 1,1% (0,9%) 1,5% (1,4%) 0% (1%) 1% (1%) RadioArabella(VG 3)* 12,6%(11,6%) 12,9% (9,9%) 7% (9%) 10% (7%) RadioArabella(VG 5)* 8,4% (8,4%) 9,2% (8,1%) 5% (5%) 8% (5%) RadioArabella(VG 4)* 4,9% (6,8%) 5,4% (7,0%) 3% (4%) 4% (5%) 88.6 DerMusiks.(VG 2)* 4,5% (-) 7,5% (-) 3% (-) 5% (-) 88.6 DerMusiks.(VG 1)* 4,4% (-) 8,4% (-) 2% (-) 5% (-)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Radio Arabella (VG 3): Amstetten, Melk, Scheibbs; Radio Arabella (VG 5): St. Pölten Stadt/Land, Amstetten, Melk, Scheibbs, Krems St./L., Tulln; Radio Arabella (VG 4): St. Pölten St./L.; 88.6 Der Musiksender (VG 2):

Wr.Neustadt St./L., Baden, Neunkirchen, Mödling, Bruck/Leitha (Kein Vergleich möglich, da 2011 nicht erhoben); 88.6 Der Musiksender (VG 1): St. Pölten St./L., Krems St./L., Gmünd, Horn, Zwettl, Waidh./Th., Melk, Scheibbs, Waidh./Ybbs, Amstetten, Tulln (Kein Vergleich möglich, da 2011 nicht erhoben)

Burgenland

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 78,2%(79,6%) 77,3%(77,4%) 86%(87%) 79%(81%) Ö3 42,1%(41,4%) 55,3%(56,9%) 34%(33%) 44%(48%) Radio Burgenland 39,5%(40,1%) 25,8%(26,3%) 40%(40%) 24%(24%) KRONEHIT 14,2%(12,5%) 20,3%(19,3%) 8% (7%) 12%(12%) Österreich 1 7,1% (7,9%) 4,9% (4,3%) 5% (5%) 3% (1%) Antenne Steiermark 3,6% (3,2%) 3,2% (4,3%) 3% (2%) 3% (3%) 88.6 Der Musiksender 3,1% (-) 5,8% (-) 2% (-) 4% (-) FM4 2,5% (2,5%) 3,8% (3,4%) 1% (1%) 2% (1%) Radio Arabella 1,0% (0,8%) 1,5% (0,7%) 1% (1%) 1% (0%)

Steiermark

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 69,9%(70,2%) 64,8%(64,7%) 76%(76%) 66%(65%) Ö3 37,1%(35,6%) 49,0%(46,2%) 30%(29%) 43%(40%) Radio Steiermark 34,2%(35,2%) 20,0%(21,1%) 38%(39%) 18%(19%) Antenne Steiermark 20,0%(17,8%) 25,1%(23,6%) 13%(13%) 18%(17%) KRONEHIT 11,2% (9,1%) 16,3%(14,3%) 6% (5%) 9% (9%) Österreich 1 7,6% (9,3%) 4,8% (4,5%) 5% (5%) 2% (2%) FM4 3,0% (3,6%) 5,0% (5,7%) 1% (2%) 2% (3%) Radio Grün-Weiss* 13,6%(10,4%) 8,0%(11,8%) 8%(11%) 6%(10%) Soundportal* 3,8% (4,1%) 6,8% (7,6%) 3% (2%) 6% (4%) Radio Graz* 3,8% (2,3%) 3,1% (2,8%) 2% (1%) 2% (2%) Radio West* 1,4% (-) 2,2% (-) 1% (-) 1% (-) Welle 1* 1,2% (1,1%) 2,4% (2,0%) 0% (3%) 1% (6%) Radio Eins* 1,1% (1,7%) 1,6% (0,9%) 2% (2%) 3% (2%)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Radio Grün-Weiss: Leoben, Bruck/Mur; Soundportal: Graz Stadt/Umg.; Radio Graz: Graz Stadt/Umg.; Radio West: Voitsberg, Graz Umg.(Kein Vergleich möglich, da 2011 nicht erhoben); Welle 1: Graz Stadt/Umg.; Radio Eins: Bruck/Mur, Leoben, Mürzzuschlag, Judenb., Knittelfeld, Liezen

Kärnten

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 75,6%(75,3%) 70,8%(70,2%) 77%(79%) 66%(68%) Radio Kärnten 43,2%(42,7%) 27,9%(27,0%) 45%(45%) 29%(26%) Ö3 37,6%(36,7%) 47,6%(49,4%) 25%(26%) 33%(37%) Antenne Kärnten 19,1%(17,2%) 25,4%(23,7%) 14%(14%) 21%(22%) KRONEHIT 10,4% (8,8%) 15,9%(12,4%) 7% (3%) 11% (5%) Österreich 1 8,4% (9,8%) 5,0% (6,2%) 5% (6%) 2% (3%) FM4 2,4% (3,7%) 3,9% (6,1%) 1% (1%) 2% (2%) Lounge FM* 1,1% (0,2%) 1,7% (0,4%) 0% (1%) 1% (1%)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Lounge FM:

Klagenfurt St./L.

Oberösterreich

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 68,0%(70,1%) 64,8%(65,8%) 70%(72%) 63%(64%) Ö3 38,8%(39,3%) 48,2%(49,3%) 33%(33%) 44%(42%) Radio Oberösterreich 27,1%(28,2%) 15,8%(16,2%) 26%(27%) 12%(13%) Life Radio 13,7%(12,6%) 16,6%(15,7%) 11%(11%) 14%(14%) KRONEHIT 13,6%(13,4%) 18,6%(19,3%) 9% (7%) 14%(11%) Österreich 1 7,5% (8,1%) 4,8% (4,0%) 5% (4%) 2% (2%) FM4 3,1% (4,9%) 4,8% (7,9%) 3% (3%) 4% (5%) Antenne Salzburg 1,4% (1,1%) 1,8% (1,4%) 1% (1%) 2% (1%) Radio Arabella* 7,9% (4,2%) 5,0% (3,2%) 6% (4%) 2% (3%) Welle 1 (VG 15)* 5,2% (6,5%) 10,3% 11,3%) 2% (7%) 4%(11%) Welle 1 (VG 16)* 4,1% (7,0%) 8,2%(12,5%) 2% (6%) 5%(11%) Lounge FM* 1,5% (2,7%) 2,0% (4,6%) 1% (1%) 1% (2%)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Radio Arabella:

Linz St./L.; Welle 1 (VG 15): Wels St./L., Linz L.; Welle 1 (VG 16):

Linz St./L.; Lounge FM: Linz St./L., Wels St./L., Steyr St./L.

Salzburg

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 70,9%(72,6%) 68,0%(70,7%) 75%(77%) 70%(72%) Ö3 37,9%(38,5%) 49,3%(48,6%) 31%(29%) 43%(40%) Radio Salzburg 33,8%(35,0%) 21,8%(23,1%) 36%(35%) 20%(22%) Antenne Salzburg 12,2%(12,5%) 15,5%(14,1%) 10%(10%) 11%(10%) Österreich 1 8,4%(10,5%) 6,0% (7,5%) 5% (7%) 3% (5%) KRONEHIT 6,5% (6,5%) 8,7%(10,0%) 5% (3%) 6% (4%) FM4 5,1% (4,7%) 8,1% (7,4%) 3% (4%) 5% (7%) Radio Energy* 7,2% (5,6%) 9,8% (9,8%) 5% (6%) 9%(13%) Welle 1* 7,1% (5,9%) 11,0% (9,1%) 4% (6%) 6%(11%) Radio Arabella* 2,2% (2,6%) 3,3% (2,0%) 3% (2%) 3% (1%)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Radio Energy:

Salzburg St.; Welle 1: Salzburg Stadt/Umg.; Radio Arabella: Salzburg St.

Tirol (mit Osttirol)

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 69,0%(71,5%) 64,7%(70,6%) 71%(72%) 67%(68%) Ö3 39,2%(39,7%) 49,4%(50,6%) 31%(30%) 42%(39%) Radio Tirol 33,4%(36,7%) 21,0%(27,6%) 33%(35%) 19%(23%) KRONEHIT 9,6% (9,7%) 13,2%(13,7%) 6% (6%) 9% (8%) Life Radio 7,5% (6,0%) 11,3% (9,6%) 5% (4%) 7% (6%) Österreich 1 7,0% (8,1%) 3,9% (5,9%) 4% (5%) 2% (3%) FM4 3,3% (3,6%) 5,0% (5,9%) 2% (2%) 3% (3%) Radio Osttirol* 23,0%(23,7%) 15,3%(25,5%) 19%(19%) 11%(19%) Radio U1 Tirol* 10,6%(11,0%) 7,7% (9,8%) 9%(12%) 7%(11%) Radio Energy* 5,0% (4,8%) 8,2% (8,0%) 2% (3%) 4% (6%) Antenne Tirol* 4,5% (4,1%) 6,0% (4,5%) 3% (2%) 4% (2%) Welle 1(Tirol)(VG 25)* 3,5% (2,6%) 5,7% (2,8%) 2% (2%) 4% (2%) Welle 1(Tirol)(VG 24)* 3,4% (3,4%) 5,4% (4,6%) 2% (3%) 2% (5%)

*Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Radio Osttirol:

Lienz; Radio U1 Tirol: Innsbruck St./L., Kufstein, Schwaz, Kitzbühel; Radio Energy: Innsbruck St.; Antenne Tirol: Innsbruck St./L., Kufstein, Schwaz; Welle 1 (VG 25): Reutte, Landeck, Imst, Schwaz, Innsbruck L., Kufstein; Welle 1 (VG 24): Innsbruck St./L.

Vorarlberg

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 68,1%(70,2%) 65,0%(66,4%) 74%(76%) 69%(69%) Radio Vorarlberg 35,2%(39,6%) 22,3%(27,7%) 40%(41%) 25%(26%) Ö3 34,9%(35,6%) 46,1%(44,6%) 28%(29%) 40%(39%) Antenne Vorarlberg 17,7%(15,4%) 22,4%(19,5%) 14%(11%) 18%(16%) KRONEHIT 10,9% (9,0%) 15,4%(11,8%) 5% (5%) 7% (8%) Österreich 1 6,7% (6,6%) 4,4% (3,8%) 4% (4%) 2% (2%) FM4 3,5% (4,8%) 4,8% (6,4%) 2% (3%) 2% (3%)

Quelle: GfK Austria, Radiotest 2. Halbjahr 2012 und 2. Halbjahr 2011, n = je 12.000 ERW. 10+

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

Tel.: (01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at