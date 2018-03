BZÖ-Widmann: BZÖ-Nein zum Ausverkauf unseres Trinkwassers

Wien (OTS) - Die Intension der EU-Konzessionsrichtlinie - nämlich mehr Transparenz bei öffentlichen Vergabeverfahren zu schaffen - sei vom Grundsatz her nicht falsch, meinte BZÖ-Bündnissprecher Abg. Rainer Widmann im Zuge der Debatte zum heutigen Dringlichen Antrag an Bundeskanzler Faymann. Man müsse nur aufpassen, dass im Fall der Wasserversorgung nicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. "Das BZÖ sagt: Nein zum Ausverkauf des Wassers! Wir fordern eine Verfassungsbestimmung, die die Privatisierung des Trinkwassers verbietet. Darüber hinaus muss die Regierung auf europäischer Ebene massiv gegen diese "Wahnsinnsrichtlinie" zum Schutz unseres weißen Goldes auftreten, forderte Widmann.

Heftige Kritik übte Widmann an ÖVP-Minister Mitterlehner. Dieser glänze durch Abwesenheit und die SPÖ lasse sich das kommentarlos gefallen. "Er lässt die SPÖ im Stich und sie lassen sich das auch noch gefallen. Es wäre interessant gewesen, wie Mitterlehner selbst argumentiert hätte, warum er der Richtlinie in Brüssel schweigend zugestimmt hat."

Überhaupt ortete Widmann einen Doppelkonflikt, einerseits zwischen den Regierungsparteien, andererseits innerhalb der SPÖ. So vertrete ÖVP-Klubobmann Kopf die Meinung, dass eine verfassungsrechtliche Bestimmung nicht notwendig sei, "schreibt sie aber in den Antrag hinein", so Widmann, der die Frage stellte: "Was gilt jetzt?"

