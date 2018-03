Start des weltweiten Wettbewerbs "Transforming Health Systems"

Prämiert werden neuartige Geschäftsmodelle für grundlegende Änderungen im Gesundheitswesen

Wien (OTS) - Boehringer Ingelheim und Ashoka starten den zweiten weltweiten Changemakers-Wettbewerb, bei dem nach Geschäftsmodellen gesucht wird, die Lösungen für grundlegende Probleme im Gesundheitswesen bieten. Das Motto des Wettbewerbs lautet Transforming Health Systems: Gamechanging Business Models. Die ausgezeichneten Projekte unterstützt Boehringer Ingelheim mit mehr als US $ 80.000,- sowie Beratungsleistungen.

Interessierte Personen, Organisationen, Vereine etc. können bis 10. April 2013 an diesem Online-Wettbewerb teilnehmen. Nähere Informationen zum Wettbewerb und zur Einreichung finden Sie unter

http://www.changemakers.com/healthbiz.

Erster Preis: US $30.000,- + drei Tage Beratung + eintägiger Workshop

Zweiter Preis: US $15.000,- + zwei Tage Beratung + eintägiger Workshop

Ideen-Preis: US $10.000,- (für eine innovative Idee, die noch nicht die Business-Phase erreicht hat, aber von einem fundierten Businessplan gestützt wird) + eintägige Beratung + eintägiger Workshop

2 Preise für Früheinreichung: US $1.000,-. (bei Einreichung vor dem 6. März 2013)

Finanzierungshilfe von US $30.000,- für ein von Boehringer Ingelheim-Mitarbeitern auf Basis der eingereichten Businesspläne ausgewähltes Projekt

Über Boehringer Ingelheim

Der Unternehmensverband Boehringer Ingelheim zählt weltweit zu den 20 führenden Pharmaunternehmen. Mit Hauptsitz in Ingelheim, Deutschland, ist Boehringer Ingelheim weltweit mit 145 verbundenen Unternehmen vertreten und beschäftigt insgesamt mehr als 44.000 Mitarbeiter. Die Schwerpunkte des 1885 gegründeten Unternehmens in Familienbesitz liegen in der Forschung, Entwicklung, Produktion sowie im Marketing neuer Medikamente mit hohem therapeutischem Nutzen für die Humanmedizin sowie die Tiergesundheit.

Für Boehringer Ingelheim ist die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur. Dazu zählt das weltweite Engagement in sozialen Projekten ebenso wie der sorgsame Umgang mit den eigenen Mitarbeitern. Respekt, Chancengleichheit sowie die Vereinbarkeit von

Beruf und Familie bilden dabei die Basis des Miteinanders. Bei allen Aktivitäten des Unternehmens stehen zudem der Schutz und Erhalt der Umwelt im Fokus.

Nähere Informationen finden Sie unter www.boehringer-ingelheim.at

Über Ashoka

Ashoka Changemakers ist eine weltweite Aktionsgemeinschaft von Sozialunternehmern zur gemeinsamen Ideenfindung, Inspiration und gegenseitigen Förderung. Mit seinen Online-Wettbewerben zur Förderung der Zusammenarbeit und den auf Open-Source-Programmen basierenden Abläufen ist Changemakers.com eine besonders robuste Plattform zum Lancieren, Diskutieren und Unterstützen von Ideen zur Lösung der dringendsten sozialen Probleme der Welt. Changemakers baut auf der dreißigjährigen Erfahrung von Ashoka auf und ist ein Zeichen für das feste Vertrauen der Organisation in die Möglichkeit, dass jeder von uns Changemaker werden kann.

www.changemakers.com

http://austria.ashoka.org/

Rückfragen & Kontakt:

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Dr. Boehringer-Gasse 5 - 11, A-1120 Wien



Inge Homolka

Kommunikation

Tel.: 01 80105 2230

E-Mail: ingeborg.homolka @ boehringer-ingelheim.com