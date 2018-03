FP-Kappel gegen zinsfreie Darlehen für Garagen-Marktführer

Garagenbau in Wien ist zu forcieren, die rote Günstlingswirtschaft nicht

Wien (OTS) - Gegen die Vergabe eines zinsfreien Darlehens an den Wiener Garagen-Marktführer Wipark Garagen GmbH in Höhe von 3,187 Mio. Euro sprach sich heute FPÖ-Gemeinderätin Dr. Barbara Kappel aus. "Die Vergabe zinsfreier Darlehen ist markt- und wettbewerbsverzerrend und steht wohl auch im Widerspruch zum EU-Beihilfenrecht", sagt Kappel. Die FPÖ steht für ein Forcieren des Garagenbaus in Wien, ist jedoch gegen jede Form der Günstlingswirtschaft.

In der heutigen Sitzung des Gemeinderates wurde mit den Stimmen der Regierungskoalition die Gewährung eines zinsfreien Darlehens in Höhe von 3,187 Mio. Euro an die Wipark Garagen GmbH für die Errichtung von Garagen im 17. Bezirk beschlossen. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 50 Jahren. Bereits im Dezember 2012 wurden zwei zinsfreie Darlehen in Höhe von insgesamt 10,76 Mio. Euro an zwei zur List Group zählende Gesellschaften gewährt. Auch hier war die Laufzeit 50 Jahre.

Die Wipark Garagen GmbH ist ein Unternehmen der Wiener Stadtwerke Holding AG und mit mehr als 18.000 Garagen der Marktführer im Wiener Garagengeschäft. Staatsanwaltschaft Wien und das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung ermitteln gegen den Wipark-Geschäftsführer und die Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke. Grund dafür ist der Verkauf von vier ungarischen Wipark-Garagen an die List Group im Jahr 2010. Dem Vernehmen nach soll die List Group diese Garagen um 2,7 Mio. Euro erworben haben, während ein ungarischer Kaufinteressent, der 7 Mio. Euro bot, leer ausging. Dieser Geschäftsfall wird nun auch vom Wiener Kontrollamt geprüft werden. Einem entsprechenden Prüfansuchen wurde stattgegeben, so Kappel. (Schluss)otni

