Integrationsbüro in Hitlers Geburtshaus

Die Stadtgemeinde Braunau hat konkrete Pläne zur Nutzung des Gebäudes erarbeitet. Die Volkshilfe hat bereits ein Angebot erhalten

Wien (OTS/Kurier) - Es kommt Bewegung in die endlose Debatte um die Nutzung des leer stehenden Geburtshauses von Adolf Hitler in Braunau, OÖ. Ein Arbeitskreis der Stadt hat nun konkrete Pläne vorgelegt. Demnach soll in dem Gebäude die Volkshilfe einziehen, um dort ein Integrationsbüro zu errichten. Auch soll es Sprachkurse für Migranten geben.

Die Volkshilfe hat ein Angebot von der Stadt bekommen, bestätigt Geschäftsführer Karl Osterberger: "Wenn die Rahmenbedingungen passen, machen wir das. Es wäre natürlich eine tolle Signalwirkung, wenn eine soziale Einrichtung dort unterkommt."

Hauptmieter des Gebäudes ist das Innenministerium. Dort wartet man noch auf die Vorschläge der Stadtgemeinde Braunau. Einer sozialen oder karitativen Nutzung des Hilter-Geburtshauses stehe man aber aufgeschlossen gegenüber.

Rückfragen & Kontakt:

KURIER-Chronik, Michael Jäger, 01-52100/2753