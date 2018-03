Wr. Gemeinderat - SP-Valentin: "Wir vertrauen den MagistratsmitarbeiterInnen - FPÖ hingegen will Gesellschaft splitten"

"Das hat Wien nicht notwendig"

Wien (OTS/SPW-K) - "Für die FPÖ ist jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin des Magistrats jemand, der sich nicht vorschriftsmäßig verhält", so SP-Gemeinderat und Umweltsprecher Erich Valentin am Mittwoch im Wiener Gemeinderat. "Hier unterscheiden wir uns deutlich:

Wir glauben an die Redlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wollen das in aller Deutlichkeit auch sagen. Wir gehen daher auch davon aus, dass Dienstautos ordnungsgemäß verwendet werden."

Valentin weiter: "FP-Gemeinderat Mahdalik hat einnal mehr bewiesen:

Die FPÖ splittet die Gesellschaft und fördert die Neidgesellschaft. Sie findet es gut, wenn die Menschen vor Neid zerfressen sind. Das hat Wien nicht notwendig, das unterscheidet uns - und darauf sind wir stolz."

(Schluss)

