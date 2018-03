EANS-News: Montega AG / Adler Modemärkte: Ergebniserwartungen für 2012 indirekt bestätigt

Hamburg (euro adhoc) - In einem heute veröffentlichten Presseartikel wurden Details zur aktuellen Geschäftsentwicklung genannt. Laut Information der Zeitung dürfte der Umsatz in 2012 um gut 6% auf mehr als 500 Mio. Euro gestiegen sein. Das EBITDA soll bei etwa 35 Mio. Euro liegen.

Der Artikel stützt unsere Annahme, dass die Guidance (Umsatz- und Ertragswachstums im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Prozentbereich) ergebnisseitig erfüllt wird, auch wenn der Umsatz leicht unterhalb der avisierten Bandbreite liegen sollte. Die solide Ergebnisentwicklung sehen wir vor allem vor dem Hintergrund des herausfordernden Schlussquartals als äußerst positiv. Laut der Branchenzeitschrift Textilwirtschaft entwickelte sich der Branchenumsatz mit -4% im Oktober, -5% im November und -9% im wichtigen Verkaufsmonat Dezember äußerst schwach.

Das in Aussicht gestellte Ergebnis veranschaulicht, dass Adler trotz des schwierigen Marktumfeldes eine deutliche Steigerung der Rohertragsmarge von etwa 300 BP gegenüber Q4/11 erreicht haben dürfte. Damit sollte es Adler gelungen sein, die Einkaufsvorteile durch die gesunkenen Baumwollpreise für sich zu vereinnahmen und nicht über Rabattaktionen an die Kunden weiterzugeben.

Neuer Tarifvertrag dürfte Lohnkosten in 2013 erhöhen

Trotz der soliden EBITDA Entwicklung in 2012 passen wir unsere Ergebnisprognosen für 2013 ff. leicht nach unten an. Dies liegt im Wesentlichen an höheren Personalkosten, die einem für 2013 neu zu verhandelnden Haustarifvertrag geschuldet sind. Entgegen unserer ursprünglichen Erwartung gehen wir davon aus, dass die Tariflöhne bei Adler, entsprechend der Erhöhung im Flächentarifvertrag für 2011 und 2012, um ca. 5% steigen.

Fazit: Ergebnisvisibilität steigt

Die in Aussicht gestellten Eckdaten verdeutlichen, dass die vom Management eingeleiteten Maßnahmen zur Konsolidierung und Ertragssteigerung greifen und die Ergebnisvisibilität des Unternehmens deutlich verbessern. Entsprechend sehen wir auf aktuellem Kursniveau (EV/EBITDA 2013e < 4x) im Vergleich zur Peergroup (EV/EBITDA 2013e > 6x) noch weiteres Potenzial für die Aktie. Trotz der leicht gesenkten Prognosen bestätigen wir unsere Kaufempfehlung und belassen unser Kursziel bei 8,20 Euro, was der Umstellung des Modells auf das laufende Geschäftsjahr geschuldet ist.

