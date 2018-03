Kopf: EU-Richtlinie zwingt zu keinerlei Privatisierung des österreichischen Wassers

ÖVP-Klubobmann kritisiert unnötige Panikmache

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die vieldiskutierte EU-Richtlinie, die die aktuelle Debatte über unser Wasser ausgelöst hat, regelt lediglich das Vergabeverfahren, falls eine Gemeinde aus freien Stücken Dienstleistungen der Daseinsvorsorge wie etwa auch die Wasserversorgung an Private vergeben will. Diese Richtlinie, der das BKA auf europäischer Ebene seine Zustimmung gab, zwingt zu keiner Privatisierung, stellte ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf heute, Mittwoch, im Rahmen der Dringlichen Debatte im Nationalrat klar und richtete den dringenden Appell an die Opposition, die Panikmache einzustellen.

Unverständlich ist für den ÖVP-Klubobmann, wenn von mancher Seite -etwa auch von SPÖ-Staatssekretär Ostermayer - nun ein verfassungsrechtliches Verbot der Privatisierung der Wasserversorgung gefordert wird. Kopf: "Das eine hat mit dem anderen nicht das Geringste zu tun. Der Vertrag von Lissabon regelt ganz klar, dass Maßnahmen, die die Verfügbarkeit von Wasserresourcen ändern oder einschränken, nur einstimmig beschlossen werden könnten. Und eine österreichische Zustimmung dazu wird es nie geben. Es besteht also keinerlei Gefahr, dass uns die europäische Ebene durch diese Richtlinie zu einer Privatisierung unseres Wassers zwingen oder diese ohne unsere Zustimmung einführen könnte."

Die Sicherstellung der Versorgung mit unserer Lebensgrundlage Wasser sowie deren Kontrolle solle Aufgabe der öffentlichen Hand sein und bleiben, fuhr Kopf fort. Es sei allerdings nichts dagegen zu sagen, "wenn Gemeinden auf freiwilliger Basis sich eine Genossenschaft einrichten oder die Versorgung mit Wasser von einem Privaten erledigen lassen wollen." Kontrolle und die Festsetzung der Bestimmungen müssten dabei weiter in der Hand der Gemeinden bleiben. "Etwa 100 Gemeinden in Österreich bedienen sich heute schon entsprechender privater oder teilprivater Unternehmungen. Und sie sind allesamt mit der Dienstleistung zufrieden", versicherte der ÖVP-Klubobmann.

Um der unnötigen Stimmungs- und Panikmache zu begegnen, haben die Regierungsparteien ÖVP und SPÖ einen Entschließungsantrag eingebracht, wonach eine Verfassungsbestimmung garantieren soll, dass die Republik Österreich weiterhin die Kontrolle über die Versorgung mit dem kostbaren Gut Wasser behält und die Wasserversorgung als Aufgabe der öffentlichen Hand sicherstellt. "Wir behalten bedingungslos die Kontrolle über das österreichische Wasser", schloss Kopf.

(Schluss)

