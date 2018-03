FPK-Trettenbrein: Keiner muss mehr auf ein Pflegebett monatelang warten

Wünscht die SPÖ den Mangelzustand, der in ihrer Ära herrschte, wieder herbei?

Klagenfurt (OTS) - "Hoffentlich kommt in Kärnten nie mehr die Zeit, wie unter den früheren SP-Sozialreferentinnen, in der Pflegebedürftige mitunter monatelang auf einen Platz in einem Pflegeheim warten mussten", erklärte der freiheitliche Sozialsprecher KO-Stv. Harald Trettenbrein. Um solche Mängelzustände zu vermeiden, erscheine es sinnvoll, dass 3- 5 Prozent aller Pflegebetten als verfügbare Reserve zur Verfügung stehen. Derzeit gebe es rund 200 freie Heimbetten, bei insgesamt 4.500 seien dies 4,4 Prozent.

Pflegeheime müssen in Zukunft auch vermehrt die Pflege zu Hause und die Rehabilitation unterstützen, sodass laufend Kapazitäten für Kurzzeit- und Übergangspflege bestehen. Gerade mit der vor zwei Jahren eingeführten Übergangspflege konnten wesentliche Einsparungen erzielt werden, weil Patienten früher aus den Spitälern in die Übergangspflege entlassen werden können. Früher musste man sie im Krankenhaus behalten, weil sich keine alternative Versorgung anbot, die jetzt bestehe.

"Es ist kurios und zeugt nur von Inkompetenz, wenn SP-Landesrätin Beate Prettner die vorhandenen Reservekapazitäten in den Pflegeheimen beklagt", meinte Trettenbrein. Gesundheitsreferent Dr. Peter Kaiser hebe immer wieder stolz hervor, dass die durchschnittliche Belagsdauer in den Spitälern gesenkt werden konnte. Wenn das Sozialreferat nicht genügend Pflegeplätze geschaffen hätte, wäre das nicht möglich. Aber in ihrem Wahlkampffieber kommt der SPÖ Kärnten offenbar dieses strategische Denken abhanden", betonte Trettenbrein. Es stelle sich auch die Frage, ob die SPÖ Kärnten den Mangelzustand und die Wartezeiten auf ein Pflegebett, die in ihrer Ära bestanden haben, wieder herbeisehnt. Abschließend erklärte, dass man die Insolvenz des Pflegeheimes "Julienhöhe" in Treffen in erster Linie auf eine zu hohe Fremdfinanzierung zu ungünstigen Zinsbedingungen zurückführen müsse und keinesfalls auf etwaige Probleme mit der Auslastung.

