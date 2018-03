Wr. Gemeinderat - SP-Niedermühlbichler: "Leistbares Wohnen für alle WienerInnen ermöglichen!"

Wien (OTS/SPW-K) - "Wir setzen in Wien unser erfolgreiches Wohnbauprogramm fort und verwenden unsere Mittel gezielt für den sozialen und geförderten Wohnbau. Auch Wien ist dafür, die Wohnbaumittel zweckzuwidmen, das ist ein guter und richtiger Weg", eröffnete heute der SP-Gemeinderat Georg Niedermühlbichler seinen Redebeitrag in der Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung im Wiener Gemeinderat.

Die Wohnbauförderung sei seit 1996 bei 1,8 Mio. Euro eingefroren, Wien kämpfe dafür, dass diese Fördermittel jetzt wieder angehoben würden. Den Vorwurf einer Vorrednerin von der FPÖ, in Wien sei Wohnen nicht mehr leistbar, entkräftete der SP-Gemeinderat mit klaren Fakten: "Wir haben in unserer Stadt zwei Drittel der Wohnungen im geförderten oder Gemeindebereich. Die Mieten sind also durchaus leistbar", korrigierte SP-Niedermühlbichler entsprechende Aussagen von FP-Gemeinderätin Henriette Frank.

Auch bei den Bestandsmieten im Privatbereich gebe es keine allzu großen Probleme, lediglich bei den Neumieten bestünde Handlungsbedarf: "Auch hier haben die MieterInnen die volle Unterstützung durch die Mietervereinigung und durch den Wohnbaustadtrat, um bei zu hohen Mieten ihr Geld zurück zu bekommen", so der SP-Gemeinderat. Genau deshalb mache es auch Sinn Mietobergrenzen zu fordern, man brauche hier eine Deckelung.

Die rot-grüne Stadtregierung setze sich dafür ein, leistbares Wohnen für alle Wienerinnen und Wiener zu ermöglichen, man werde dafür sorgen, dass auch im privaten Wohnbereich die Vermieter ihrer Verpflichtung nachkommen. Die FPÖ spreche, wie der Verkauf der BUWOG-Wohnungen gezeigt habe, bei den Privatisierungen von Gemeindebauten mit doppelter Zunge. "Einen Verkauf der Gemeindewohnungen wird es unter Rot-Grün auf keinen Fall geben", bekräftigte der SP-Gemeinderat abschließend.

