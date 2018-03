"Weißes Gold": BZÖ-Dolinschek: "Privatisierungsdruck auf Gemeinden enorm groß"

Dolinschek appelliert an Kanzler, sich für eine Verfassungsbestimmung einzusetzen, um eine Privatisierung des Wassers zu verhindern

Wien (OTS) - "Der Verbleib des heimischen Wassers in österreichischer Hand ist enorm wichtig. Die Entwicklung auf europäischer Ebene hat aber nun auf dramatischer Weise gezeigt, wie berechtigt unsere Warnungen waren. Das BZÖ hat immer vor einem Ausverkauf des heimischen Wassers gewarnt", sagte heute der Kärntner Abg. Sigisbert Dolinschek im Zuge der Debatte über den Dringlichen Antrag des BZÖ.

"Die Bedrohungslage mit diesem Privatisierungsdruck für unser "weißes Gold" aus der EU ist groß, denn ein hoher Anteil der österreichischen Gemeinden ist verschuldet und könnte somit dem Ruf des schnellen Geldes verfallen. Die Gemeindekassen könnten mit einem Verkauf an einen Konzern rasch gefüllt werden", führte Dolinschek aus und weiter: "Das Wasser selbst und die Verteilerinfrastruktur, wie etwa Wasserbehälter und Wasserleitungen, müssen aber in öffentlicher Hand bleiben".

Dolinschek appellierte an den Bundeskanzler, sich für eine Verfassungsbestimmung einzusetzen, um eine Privatisierung des österreichischen Wassers zu verhindern. "Das Wasser muss in österreichischer Hand bleiben. Wir müssen dafür Sorge tragen, den Zugang des Wassers für die Allgemeinheit sicherzustellen und diese Versorgung muss in öffentlicher Hand verbleiben", forderte Dolinschek.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ