Nationalrat: Cap bringt SPÖ/ÖVP-Antrag zur verfassungsrechtlichen Sicherstellung der Wasserversorgung durch die öffentliche Hand ein

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Klubobmann Josef Cap hat heute, Mittwoch, im Rahmen der Debatte zum Dringlichen Antrag des BZÖ im Nationalrat einen gemeinsamen Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen zur "Sicherstellung der Wasserversorgung durch die öffentliche Hand" eingebracht. "Wir bekennen uns dazu, dass das Wasser eine unverzichtbare Lebensgrundlage der Menschen ist; die Sicherstellung ist eine vordringliche Aufgabe der öffentlichen Hand", zitierte Cap aus der Präambel des Antrages. ****

Mit dem Antrag werde die Bundesregierung aufgefordert, dem Nationalrat möglichst rasch den Entwurf einer verfassungsrechtlichen Regelung vorzulegen, mit der die Republik Österreich ihre Kontrolle über die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser weiterhin sicherstellt und Wasserversorgung als Ziel der Öffentlichen Hand verankert, so Cap.

"Das ist die schärfste mögliche Regelung, die hier im Parlament zu fassen ist und sie sind herzlich eingeladen, diesem Entschließungsantrag zuzustimmen", so Cap in Richtung Opposition. Im Übrigen sei man stolz darauf, dass man in Österreich und in Wien das Trinkwasser im Gegensatz zu anderen Ländern genießen könne, weil es höchste Qualität habe. "Das Bekenntnis zu unserem Wasser ist ein tausendprozentiges", so Cap. (Schluss) bj/sl

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum