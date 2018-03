BZÖ-Bucher: "Einzigartiges rot-schwarzes Verwirrspiel bei geplanter Trinkwasser-Privatisierung"

Wien (OTS) - BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher übte heute im Rahmen seiner Begründung des Dringlichen BZÖ-Antrages zum Schutz des heimischen Trinkwassers heftige Kritik am "einzigartigen Verwirrspiel" der rot-schwarzen Bundesregierung. "Zuerst haben Arbeiterkammer, Gewerkschaftsbund und Bürgermeister Häupl die von der EU geplante Privatisierung der Trinkwasserversorgung massiv kritisiert. Der Bundesrat hat einstimmig die Bundesregierung aufgefordert, sich gegen die Liberalisierung des Trinkwassers einzusetzen. Trotzdem hat sich ÖVP-Wirtschaftsminister Mitterlehner bei der EU-Ratssitzung am 10.12.2012 nicht einmal zu Wort gemeldet und der EU-Richtlinie zugestimmt. Mitterlehner beruft sich heute auf eine diesbezügliche Weisung von SPÖ-Bundeskanzler Faymann, dieser EU-Richtlinie für eine Wasserprivatisierung zuzustimmen. Faymann hat sich noch heute Vormittag als Schützer des österreichischen Trinkwassers aufgespielt, jetzt ist offensichtlich, dass es sein Ziel ist, das Wasser den Konzernen und Banken zu opfern. Wir hören von den rot-schwarzen Regierungsmitgliedern hier immer Worte, die mit ihren Handlungen in Brüssel nichts mehr zu tun haben. Es ist unfassbar, wie die Bevölkerung von SPÖ und ÖVP in die Irre geführt wird", so Bucher.

Bucher machte auf die dramatischen Folgen der Privatisierung der Trinkwasserversorgung in Spanien, Griechenland, Großbritannien oder Potsdam aufmerksam. In Portugal seien die Preise für Wasser um 400 Prozent gestiegen. Die Qualität des Wassers sei überall gesunken. "Die Zwangsprivatisierung von Trinkwasser schadet den Bürgern und nützt nur einigen Konzernen und Banken, die es auf unser Wasser abgesehen haben. Für das BZÖ kommt das in Österreich nicht in Frage. Wir müssen unser Wasser behalten."

Der BZÖ-Obmann erinnerte an frühere Beschwichtigungsversuche der Regierung in Sachen EU. "Bei den Milliarden für Griechenland wurde immer um Verständnis geworben und der ehemalige ÖVP-Finanzminister Pröll hat diese Zahlungen anfangs sogar als Geschäft bezeichnet. Am Ende ist ein Desaster herausgekommen und die massiven Fehlentscheidungen wurden offensichtlich. Es ist zu befürchten, dass es bei der EU-Richtlinie für eine Privatisierung der Trinkwasserversorgung ähnlich läuft", warnte Bucher.

"Das BZÖ fordert im Dringlichen Antrag einerseits ein klares Verfassungsgesetz gegen eine Privatisierung zum Schutz des Wassers in Österreich, andererseits muss die rot-schwarze Bundesregierung diese Privatisierungspläne auf europäischer Ebene abdrehen, denn europäisches Recht ist über nationales Recht zu stellen. Ich hoffe, dass SPÖ und ÖVP diesem Antrag zustimmen und ein Interesse an der Aufrechterhaltung der österreichischen Trinkwasserversorgung haben, damit die Politik das Heft in der Hand hat und nicht die Konzerne", sagte Bucher.

