Nationalrat - Keck erfreut über Aufwertung für Petitionen und Bürgerinitiativen

Zahlreiche Verbesserungen im Ausschuss erreicht

Wien (OTS/SK) - Bürgerinitiativen sollen an die Spitze der Tagesordnung von Plenartagen gesetzt werden, erklärt der SPÖ-Abgeordnete Dietmar Keck heute, Mittwoch, im Nationalrat. Er zählte zahlreiche Verbesserungen für die Behandlung von Bürgerinitiativen und Petitionen auf, die in den letzten Jahren im Parlament erreicht wurden. ****

Die politische Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger sei in den letzten Jahren deutlich aufgewertet worden. Früher hätte die Behandlung von Bürgerinitiativen und Petitionen im Parlament in einem "kläglichen Rahmen" stattgefunden, so Keck. Es habe nur einen Sammelbericht pro Jahr gegeben und dieser sei in den späten Abendstunden der Plenartage behandelt worden. Heute ist der Bericht dieses Ausschusses der Tagesordnungspunkt Nummer zwei der Plenarsitzung und einmal wird er hoffentlich Punkt eins werden, so der SPÖ-Tierschutzsprecher Keck.

Als weitere Verbesserungen der letzten Jahre nannte Keck eine rasche Behandlung der Bürgeranliegen. Außerdem sollten künftig auch die jeweils betroffenen Ministerinnen und Minister auf der Regierungsbank der Berichterstattung folgen, forderte Keck. (Schluss) gbb/bj

