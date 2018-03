Nationalrat - Lapp: Webauftritt des Parlaments laut Rechnungshof ein Erfolg

220 Millionen Zugriffe jährlich

Wien (OTS/SK) - Als sehr erfolgreich hat der Rechnungshof die Neugestaltung des Webauftritts des Parlaments in seinem Bericht von 2011 beurteilt. "Der Relaunch des Webauftrittes des Parlaments ist ein wichtiger Beitrag, um unser Wirken in diesem Haus als Fenster nach außen herzuzeigen", so SPÖ-Rechnungshofsprecherin Christine Lapp heute, Mittwoch, im Nationalrat. ****

Im September 2010 ist die Erweiterung der Parlamentshomepage unter dem Motto "dynamisch, transparent und bürgernah" on Air gegangen. Eine Erfolgsmeldung ist hierbei die seit 2010 massiv gestiegene Zugriffszahl auf die Homepage, von jährlich 98 Millionen auf 220 Millionen. Das sind 150.000 Besuche im Monat.

Sofort nach der Präsentation der neuen Homepage hat Präsidentin Barbara Prammer die Rechnungshof-Überprüfung der Projektorganisation und der Vergabeverfahren bei der Neugestaltung des Webauftritts in Auftrag gegeben. "Die Überprüfung ist ein gutes Beispiel der konsequenten Vorgangsweise von Präsidentin Barbara Prammer bei der konkreten Bearbeitung von neuen Projekten und vor allem bei der transparenten anschließenden Überprüfung dieser." (Schluss) rp/up

